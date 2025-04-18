Не хочуть ризикувати через війну: українські стартапи масово втікають за кордон, — Forbes

Через війну в Україні все більше українських стартапів переносить свої головні офіси за кордон і намагається уникати згадок про своє походження, хоча більшість працівників продовжує працювати в країні.

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Про це повідомляє видання Forbes.

Згідно з його даними, війна серйозно ускладнила залучення інвестицій та розширення клієнтської бази для стартапів. Більше 90% таких компаній перенесли свої штаби за кордон. Інвестори не прагнуть вкладати гроші в країну, де триває війна і немає стабільності, а клієнти часто відмовляються укладати угоди через Інтернет.

Венчурний фонд Roosh Ventures зазначає, що обмеження на рух капіталу, встановлені Національним банком України, додатково ускладнюють ситуацію для інвесторів.

"Ранні інвестиції завжди пов’язані з високим ризиком, а війна робить ці інвестиції ще небезпечнішими. Тому стартапи намагаються приховати своє походження, щоб не відлякати потенційних клієнтів і інвесторів", — відзначили аналітики.

За даними видання, в 2023 році українським стартапам вдалося залучити майже вдвічі менше інвестицій порівняно з 2021 роком — лише 462 мільйони доларів.

Також повідомляється, що в Україні зростає кількість закритих ФОПів. Опитування показало, що понад чверть підприємців мають намір припинити свою діяльність через податкові зміни. Платформа "Опендатабот" відзначає, що бізнеси активно переїжджають з одних регіонів в інші, зокрема до Києва, Київської та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що згідно з даними платформи Опендатабот, на кожен новий ФОП в Україні припадає два закритих — такі дані були наприкінці 2024 року. 27% українських підприємців мають намір закрити свої бізнеси через високий податковий тиск та економічні труднощі. Проте офіційні статистичні дані показують, що кількість новоутворених підприємств все ж таки перевищує кількість закритих. Попри наявні труднощі, малий бізнес залишає важливий слід у підтримці національної економіки.

Також український стартап SorbiForce, який має офіс в Аризоні (США), розробив прототип органічної батареї, створеної з сільськогосподарських відходів.