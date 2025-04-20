Пасхальное чудо: на Закарпатье поезд врезался в авто, у людей лишь синяки и царапины (фото)

На Закарпатье поезд 11 метров протащил автомобиль по железнодорожным путям. В машине находились три человека, которые практически не пострадали.

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Об этом случае сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола.

В воскресенье, 20 апреля, на нерегулируемом железнодорожном переезде возле села Дубрыничи Перечинского района произошла авария. Поезд протаранил Audi A8, которая оказалась на путях в момент его движения.

Возле переезда Фото: Скриншот

В момент ДТП внутри машины, которую существенно разбило, находилась водитель и двое совершеннолетних пассажиров. Пострадавших с синяками и царапинами доставили в Ужгородскую больницу, медики которой подтвердили, что обошлось без тяжелых травм.

Виталий Глагола уточнил, что за рулем авто находилась 26-летняя жительница Ужгорода, которая, едучи в направлении села Заричево, не справилась с управлением и врезалась в столб ограждения переезда.

Фото: скриншот

После удара машину развернуло и вынесло на пути прямо перед поездом, который успел протянуть транспортное средство около 11 метров, пока не остановился возле электроопоры.

Журналист отмечает, что один из пассажиров авто получил легкие травмы, а другие двое граждан отделались испугом и царапинами. Также не пострадали и пассажиры поезда.

Как информирует Telegram-канал "Закарпатье 24", водитель находилась за рулем в трезвом состоянии.

"Суспільне" сообщает, что правоохранители на водителя автомобиля составили административный протокол по ст. 124 КУоАП, то есть нарушение ПДД, повлекшее ДТП. За содеянное ей грозит 850 гривен штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, Фокус сообщал о случае, когда на Закарпатье водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в АЗС. После чего мужчина купил у кассира заправки алкогольный напиток и выпил его прямо на месте происшествия.

Также мы писали, что в Украине разрешили урегулирование ДТП без полиции.