Великоднє диво: на Закарпатті поїзд врізався в авто, у людей лише синці та подряпини (фото)

На Закарпатті потяг 11 метрів протягнув автомобіль по залізничних коліях. У автівці перебували троє людей, які практично не постраждали.

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Про цей випадок повідомляє закарпатський журналіст Віталій Глагола.

У неділю, 20 квітня, на нерегульованому залізничному переїзді біля села Дубриничі Перечинського району сталася аварія. Потяг протаранив Audi A8, яка опинилась на коліях у момент його руху.

Біля переїзду Фото: Скрiншот

У момент ДТП всередині машини, яку розтрощило вщент, знаходилася водійка та двоє повнолітніх пасажирів. Постраждалих з синцями та подряпинами доставили до Ужгородської лікарні, медики якої підтвердили, що обійшлося без важких травм.

Віталій Глагола уточнив, що за кермом авто перебувала 26-річна жителька Ужгорода, яка, їдучи у напрямку села Зарічево, не впоралась із керуванням та врізалась у стовп огорожі переїзду.

Фото: скріншот

Після удару машину розвернуло та винесло на колії прямо перед поїздом, який встиг протягнути транспортний засіб близько 11 метрів, поки не зупинився біля електроопори.

Журналіст зазначає, що один з пасажирів авто отримав легкі травми, а інші двоє громадян відбулись переляком і подряпинами. Також не постраждали й пасажири потягу.

Як інформує Telegram-канал "Закарпаття 24", водійка перебувала за кермом у тверезому стані.

"Суспільне" повідомляє, що правоохоронці на водійку автомобіля склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП, тобто порушення ПДР, яке спричинило ДТП. За скоєне їй загрожує 850 гривень штрафу або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про випадок, коли на Закарпатті водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та врізався в АЗС. Після чого чоловік купив у касира заправки алкогольний напій та випив його прямо на місці події.

Також ми писали, що в Україні дозволили врегулювання ДТП без поліції.