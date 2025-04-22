Самая теплая страна Европы: где в Украине сегодня настоящее лето (карта)

Синоптики прогнозируют, что погода сегодня в Украине будет одной из самых теплых в Европе: в течение дня ожидается от 20 до 26 градусов тепла.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине сегодня, 22 апреля

Украина сегодня — одна из самых теплых стран Европы. Температура поднимется до +20+26 градусов. Ночью будет прохладнее, в частности в Киеве в ночные часы температура воздуха будет опускаться до +13+15 градусов.

Дожди сегодня могут пройти в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат. А по данным сервиса Ventusky, осадки сегодня вероятны только на востоке.

На остальной части Украины погода сегодня сухая и солнечная.

Осадки в Украине 22 апреля Фото: ventusky.com

Погода в Киеве сегодня, 22 апреля

В столице сегодня ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов.

В целом в ближайшие дни погода в Украине будет теплая. Впрочем, уже в субботу приблизится холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и снижение температуры воздуха, кроме юга и востока, до +12+18 градусов. В субботу температура воздуха опустится до +14+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10+16 градусов.

В воскресенье, 27-го апреля, как раз, когда украинцы будут отмечать Проводное воскресенье, начнет господствовать антициклон, поэтому погода в Украине будет сухая, солнечная, однако прохладная.

Напомним, сервис отслеживания авиационного движения утром 21 апреля зафиксировал "пассажирский" самолет над Львовской областью. Местные жители также говорят, что действительно слышали звуки полета.

Также Фокус писал о том, что чтобы население нашей страны не сокращалось, в идеале 100 женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет должны рожать 210-220 детей. О чем рассказал заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.