Найтепліша країна Європи: де в Україні сьогодні справжнє літо (карта)

Синоптики прогнозують, що погода сьогодні в Україні буде однією з найтепліших в Європі: протягом дня очікується від 20 до 26 градусів тепла.

Related video

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні сьогодні, 22 квітня

Україна сьогодні — одна з найтепліших країн Європи. Температура підніметься до +20+26 градусів. Вночі буде прохолодніше, зокрема в Києві в нічні години температура повітря опускатиметься до +13+15 градусів.

Дощі сьогодні можуть пройти в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. А за даними сервісу Ventusky, опади сьогодні ймовірні лише на сході.

На іншій частині України погода сьогодні суха та сонячна.

Опади в Україні 22 квітня Фото: ventusky.com

Погода в Києві сьогодні, 22 квітня

У столиці сьогодні очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 градусів.

Загалом найближчими днями погода в Україні буде тепла. Втім, уже в суботу наблизиться холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та зниження температури повітря, окрім півдня та сходу, до +12+18 градусів. У суботу температура повітря опуститься до +14+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10+16 градусів.

У неділю, 27-го квітня, якраз, коли українці відзначатимуть Провідну неділю, почне панувати антициклон, тому погода в Україні буде суха, сонячна, проте прохолодна.

Нагадаємо, сервіс відстеження авіаційного руху вранці 21 квітня зафіксував "пасажирський" літак над Львівською областю. Місцеві жителі також говорять, що справді чули звуки польоту.

Також Фокус писав про те, що аби населення нашої країни не скорочувалось, в ідеалі 100 жінок репродуктивного віку від 15 до 49 років мають народжувати 210-220 дітей. Про що розповів заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.