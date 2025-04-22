Тепло испортят дожди: синоптик рассказала, каких капризов погоды ждать на этой неделе

Завтра, 23-го апреля, Украина сохранит статус одной из самых теплых стран Европы. В большинстве областей воздух прогреется до +20+26 градусов.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и показала на карте, какой будет погода завтра.

Фото: Telegram

В западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей, вероятны дожди с грозами. Также дожди прогнозируются на Луганщине, Донетчине, в Крыму и в Днепре. На остальной территории Украины завтра сохранится сухая, преимущественно солнечная погода.

В Киеве 23-го апреля будет солнечно, температура воздуха — до +25 градусов.

Однако в пятницу и ночью в субботу в столице будет дождливо, а воскресенье, 27 апреля, принесет существенное похолодание — дневная температура понизится до отметки +11+17 градусов.

Ранее мы сообщали, что 5 апреля в Волынской области наблюдали снег. В частности, снег пошел в населенном пункте Старая Выжевка.

Также мы писали, что прогнозировать погоду на планете стало сложнее, — ведь Земля перешла в нейтральную зону. Как объяснили специалисты, Ла-Нинья — холодная фаза так называемого Южного колебания — завершилась, и началась нейтральная фаза ENSO. Прогнозировать погоду на этом этапе труднее, поскольку нет сильного влияния ни Ла-Нинья, ни теплой фазы Эль-Ниньо.