Тепло зіпсують дощі: синоптикиня розповіла, на які примхи погоди чекати цього тижня

Завтра, 23-го квітня, Україна збереже статус одної з найтепліших країн Європи. У більшості областей повітря прогріється до +20+26 градусів.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко та показала на карті, якою буде погода завтра.

Фото: Telegram

У західних областях, окрім Тернопільщини та Хмельниччини, ймовірні дощі з грозами. Також дощі прогнозуються на Луганщині, Донеччині, в Криму та у Дніпрі. На решті території України завтра пануватиме суха, переважно сонячна погода.

У Києві 23-го квітня буде сонячно, температура повітря – до +25 градусів.

Проте у п'ятницю та вночі у суботу у столиці дощитиме, а неділя, 27 квітня, принесе суттєве похолодання – денна температура понизиться до позначки +11+17 градусів.

Раніше ми повідомляли, що 5 квітня у Волинській області спостерігали сніг. Зокрема, сніжило у населеному пункті Стара Вижівка.

Також ми писали, що прогнозувати погоду на планеті стало складніше, – адже Земля перейшла в нейтральну зону. Як пояснили фахівці, Ла-Нінья – холодна фаза так званого Південного коливання – завершилася, і почалася нейтральна фаза ENSO. Прогнозувати погоду на цьому етапі важчу, оскільки немає сильного впливу ані Ла-Нінья, ані теплої фази Ель-Ніньйо.