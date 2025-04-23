Пролетел четыре этажа: в Киеве сорвался лифт с человеком внутри (фото)

В многоэтажном жилом доме на улице Сечевых Стрельцов в Шевченковском районе столицы оборвался лифт. При падении внутрь кабины сыпались камни.

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Информация о происшествии появилась в Telegram-каналах.

Киевляне также опубликовали в соцсети фотографии с места происшествия.

Известно, что лифт сначала остановился на шестом этаже, а затем резко сорвался и пролетел до второго этажа.

Кроме этого, внутрь кабины лифта посыпались камни. О состоянии пострадавшего не сообщается, другие подробности на момент публикации новости неизвестны.

Напомним, в марте в Голосеевском районе Киева пожилой мужчина упал в шахту лифта. Он пролетел четыре этажа, зацепился в тросах и ожидал спасения.

В городе Лубны Полтавской области в ноябре 2024 года пришлось остановить лифты в многоэтажных домах. Причина заключалась в мобилизации специалиста по обслуживанию.