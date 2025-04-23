Пролетів чотири поверхи: у Києві зірвався ліфт із людиною всередині (фото)
У багатоповерховому житловому будинку на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі столиці обірвався ліфт. Під час падіння всередину кабіни сипалося каміння.
Інформація про подію з'явилася в Telegram-каналах.
Кияни також опублікували в соцмережі фотографії з місця події.
Відомо, що ліфт спочатку зупинився на шостому поверсі, а потім різко зірвався і пролетів до другого поверху.
Крім цього, всередину кабіни ліфта посипалося каміння. Про стан потерпілого не повідомляють, інші подробиці на момент публікації новини невідомі.
Нагадаємо, у березні в Голосіївському районі Києва літній чоловік упав у шахту ліфта. Він пролетів чотири поверхи, зачепився в тросах і чекав на порятунок.
У місті Лубни Полтавської області в листопаді 2024 року довелося зупинити ліфти в багатоповерхових будинках. Причина полягала в мобілізації фахівця з обслуговування.