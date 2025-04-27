В Сумах и Харькове — снегопад: какая погода ожидается на майские праздники

В некоторых городах Украины конец апреля ознаменовался неожиданным погодным явлением — снегом. Несмотря на то, что второй месяц весны уже подходит к концу, жители Харькова и Сум стали свидетелями чуть ли не зимнего пейзажа.

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Кадры падающего и быстро тающего снега быстро разлетелись по соцсетям.

По данным синоптиков, в ночь на 27 апреля температура воздуха в Сумах опускалась до +5 градусов, а утром — до +3. Днём ожидается потепление до +8, однако к вечеру температура вновь снизится до +5 градусов. Ветер будет умеренным — 1–4 м/с, а вероятность осадков составит 24–39%. Вечером осадки маловероятны, и над городом установится ясное небо.

В то же время в Харькове было чуть теплее. Ночью температура воздуха была на уровне +2, а днем должна подняться до +9. При этом вероятность осадков во второй половине дня составляет 27–34%. Вечером над городом будет облачно.

Синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что на воскресенье 27 апреля в Украине в основном будет солнечно, но прохладно, а на севере и востоке возможны кратковременные осадки. На Сумщине ночью действительно прогнозировали мокрый снег, что полностью подтвердилось.

Погода в Украине 27 апреля Фото: Укргидрометцентр

Прогноз на майские праздники

Как отмечают метеорологи, в течение недели существенных снегопадов уже не ожидается. Ближе к 3 мая в Сумах прогнозируется стабилизация погоды и потепление.

Между тем майская погода может преподнести сюрпризы — синоптики еще в начале апреля предупреждали, что вместо весеннего тепла в Украину могут ворваться холодные воздушные массы, что приведет минусовым отметкам на столбиках градусников.

Дело в том, что май — переходной месяц, и такие изменения вполне типичны. Но уже ближе к середине месяца могут появляться летние атмосферные явления, такие как грозы, град и шквалы.

Напомним, как сообщила синоптик Наталья Птуха, в ближайшие выходные в Украине ожидается снижение температуры, однако уже в первые дни мая тепло должно вернуться.