У Сумах і Харкові — снігопад: яка погода очікується на травневі свята

У деяких містах України кінець квітня ознаменувався несподіваним погодним явищем — снігом. Попри те, що другий місяць весни вже добігає кінця, жителі Харкова і Сум стали свідками мало не зимового пейзажу.

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Кадри снігу, що падає і швидко тане, швидко розлетілися соцмережами.

За даними синоптиків, у ніч на 27 квітня температура повітря в Сумах опускалася до +5 градусів, а вранці — до +3. Удень очікується потепління до +8, проте до вечора температура знову знизиться до +5 градусів. Вітер буде помірним — 1-4 м/с, а ймовірність опадів становитиме 24-39%. Увечері опади малоймовірні, і над містом встановиться ясне небо.

Водночас у Харкові було трохи тепліше. Вночі температура повітря була на рівні +2, а вдень має піднятися до +9. При цьому ймовірність опадів у другій половині дня становить 27-34%. Увечері над містом буде хмарно.

Синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що на неділю 27 квітня в Україні здебільшого буде сонячно, але прохолодно, а на півночі та сході можливі короткочасні опади. На Сумщині вночі справді прогнозували мокрий сніг, що повністю підтвердилося.

Погода в Україні 27 квітня Фото: Укргідрометцентр

Прогноз на травневі свята

Як зазначають метеорологи, протягом тижня істотних снігопадів уже не очікується. Ближче до 3 травня в Сумах прогнозується стабілізація погоди та потепління.

Тим часом травнева погода може піднести сюрпризи — синоптики ще на початку квітня попереджали, що замість весняного тепла в Україну можуть увірватися холодні повітряні маси, що призведе до мінусових позначок на стовпчиках градусників.

Річ у тім, що травень — перехідний місяць, і такі зміни цілком типові. Але вже ближче до середини місяця можуть з'являтися літні атмосферні явища, такі як грози, град і шквали.

Нагадаємо, як повідомила синоптик Наталя Птуха, найближчими вихідними в Україні очікується зниження температури, проте вже в перші дні травня тепло має повернутися.