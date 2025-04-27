У Сумах і Харкові — снігопад: яка погода очікується на травневі свята
У деяких містах України кінець квітня ознаменувався несподіваним погодним явищем — снігом. Попри те, що другий місяць весни вже добігає кінця, жителі Харкова і Сум стали свідками мало не зимового пейзажу.
Кадри снігу, що падає і швидко тане, швидко розлетілися соцмережами.
За даними синоптиків, у ніч на 27 квітня температура повітря в Сумах опускалася до +5 градусів, а вранці — до +3. Удень очікується потепління до +8, проте до вечора температура знову знизиться до +5 градусів. Вітер буде помірним — 1-4 м/с, а ймовірність опадів становитиме 24-39%. Увечері опади малоймовірні, і над містом встановиться ясне небо.
Водночас у Харкові було трохи тепліше. Вночі температура повітря була на рівні +2, а вдень має піднятися до +9. При цьому ймовірність опадів у другій половині дня становить 27-34%. Увечері над містом буде хмарно.
Синоптик Наталка Діденко раніше повідомляла, що на неділю 27 квітня в Україні здебільшого буде сонячно, але прохолодно, а на півночі та сході можливі короткочасні опади. На Сумщині вночі справді прогнозували мокрий сніг, що повністю підтвердилося.
Прогноз на травневі свята
Як зазначають метеорологи, протягом тижня істотних снігопадів уже не очікується. Ближче до 3 травня в Сумах прогнозується стабілізація погоди та потепління.
Тим часом травнева погода може піднести сюрпризи — синоптики ще на початку квітня попереджали, що замість весняного тепла в Україну можуть увірватися холодні повітряні маси, що призведе до мінусових позначок на стовпчиках градусників.
Річ у тім, що травень — перехідний місяць, і такі зміни цілком типові. Але вже ближче до середини місяця можуть з'являтися літні атмосферні явища, такі як грози, град і шквали.
Нагадаємо, як повідомила синоптик Наталя Птуха, найближчими вихідними в Україні очікується зниження температури, проте вже в перші дні травня тепло має повернутися.