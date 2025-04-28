Заместитель Кличко в День траура устроил корпоратив для чиновников КГГА, — расследование
Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник устроил корпоратив для чиновников Киевской городской государственной администрации в День траура по погибшим в результате российского удара, который был объявлен на 25 апреля 2025 года.
Об этом говорится в расследовании Informer.
"Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник празднует день рождения в рабочее время в День траура. И делает это не абы где, а на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря", — говорится в материале.
Журналисты объяснили, что 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.
По данным расследователей на праздничном корпоративе присутствовали:
- руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;
- заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;
- директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;
- заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;
- заместитель мэра Петр Пантелеев;
- заместитель мэра Валентин Мондриевский;
- заместитель мэра Анна Старостенко;
- директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;
- пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;
- начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.
Напомним, в ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву.
Тогда же в Киеве объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ.