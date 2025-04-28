Заместитель Кличко в День траура устроил корпоратив для чиновников КГГА, — расследование

Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник устроил корпоратив для чиновников Киевской городской государственной администрации в День траура по погибшим в результате российского удара, который был объявлен на 25 апреля 2025 года.

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Об этом говорится в расследовании Informer.

"Первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник празднует день рождения в рабочее время в День траура. И делает это не абы где, а на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что 25 апреля в Киеве объявили Днем траура по 12 погибшим в Святошинском районе столицы в результате российского удара. Именно в этот день чиновники КГГА устроили праздник.

По данным расследователей на праздничном корпоративе присутствовали:

руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный;

заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп;

директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко;

заместитель председателя КГГА по земельным вопросам Владислав Андронов;

заместитель мэра Петр Пантелеев;

заместитель мэра Валентин Мондриевский;

заместитель мэра Анна Старостенко;

директор Департамента финансов исполнительного органа КГГА Владимир Репик;

пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева;

начальник управления аналитического обеспечения городского головы Алексей Комаров.

Напомним, в ночь на 24 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву.

Тогда же в Киеве объявили День траура по погибшим в результате атаки РФ.