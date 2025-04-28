Заступник Кличка у День жалоби влаштував корпоратив для чиновників КМДА, — розслідування
Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник влаштував корпоратив для чиновників Київської міської державної адміністрації у День жалоби за загиблими внаслідок російського удару, який було оголошено на 25 квітня 2025 року.
Про це йдеться у розслідуванні Informer.
"Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник святкує день народження у робочий час в День жалоби. І робить це не аби де, а на комунальній території Вишгородського "Водоканалу", який знаходиться на березі Київського моря", — йдеться у матеріалі.
Журналісти пояснили, що 25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби за 12 загиблими у Святошинському районі столиці внаслідок російського удару. Саме цього дня чиновники КМДА влаштували свято.
За даними розслідувачів на святковому корпоративі були присутніми:
- керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний;
- заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп;
- директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко;
- заступник голови КМДА із земельних питань Владислав Андронов;
- заступник мера Петро Пантелеєв;
- заступник мера Валентин Мондриївський;
- заступниця мера Ганна Старостенко;
- директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА Володимир Репік;
- прес-секретар мера Оксана Зінов'єва;
- начальник управління аналітичного забезпечення міського голови Олексій Комаров.
Нагадаємо, у ніч на 24 квітня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву.
Тоді ж у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ.