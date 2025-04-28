Заступник Кличка у День жалоби влаштував корпоратив для чиновників КМДА, — розслідування

Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник влаштував корпоратив для чиновників Київської міської державної адміністрації у День жалоби за загиблими внаслідок російського удару, який було оголошено на 25 квітня 2025 року.

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Про це йдеться у розслідуванні Informer.

"Перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник святкує день народження у робочий час в День жалоби. І робить це не аби де, а на комунальній території Вишгородського "Водоканалу", який знаходиться на березі Київського моря", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що 25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби за 12 загиблими у Святошинському районі столиці внаслідок російського удару. Саме цього дня чиновники КМДА влаштували свято.

За даними розслідувачів на святковому корпоративі були присутніми:

керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний;

заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп;

директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко;

заступник голови КМДА із земельних питань Владислав Андронов;

заступник мера Петро Пантелеєв;

заступник мера Валентин Мондриївський;

заступниця мера Ганна Старостенко;

директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМДА Володимир Репік;

прес-секретар мера Оксана Зінов'єва;

начальник управління аналітичного забезпечення міського голови Олексій Комаров.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву.

Тоді ж у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ.