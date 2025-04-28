В Запорожье, Николаеве, Харькове, Чернигове — чуть больше 10 градусов: прогноз на 28 апреля

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 28 апреля погода в Украине будет далеко не жаркой. Утром температура держалась на уровне от -1 до +7 градусов. Днем в Запорожье, Николаеве, Харькове, Чернигове — не более 10 градусов тепла.

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Какой будет погода в Украине рассказали на портале Укргидрометцентра, а прогноз по отдельным городам — на портале Sinoptik.

На метеорологическом портале есть данные о температуре воздуха в каждом украинском населенном пункте, а также — о давлении, влажности, направлении и скорости ветра и облачности. Можно понять, какая погода в Украине на 28 апреля и, например, отдельно для востока, центра и юга.

Погода в Запорожье:

температура воздуха — утром от +6 до +9, днем от +11 до +12, вечером от +12 до +10;

облачность — легкая облачность, солнечно;

атмосферное давление и влажность — 761-764 мм рт. ст;

ветер — 2,3-43 м/с, северный и северо-западный;

вероятность осадков — до 2%.

Погода в Николаеве:

температура воздуха — утром от 0 до +9, днем от +13 до +15, вечером от +15 до +9;

облачность — солнечно;

атмосферное давление и влажность — 770-775 мм рт. ст;

ветер — 1-4,2 м/с, южный, северный и северо-восточный;

вероятность осадков — до 2%.

Погода в Харькове:

температура воздуха — утром от -1 до +5, днем от +9 до +11, вечером от +11 до +8;

облачность — легкая облачность, солнечно;

атмосферное давление и влажность — 758-761 мм рт. ст;

ветер — 1-4,2 м/с, западный и северо-западный;

вероятность осадков — до 2%.

Погода в Чернигове:

температура воздуха — утром от -2 до +8, днем от +12 до +14, вечером от +14 до +9;

облачность — солнечно, легкая облачность;

атмосферное давление и влажность — 761-763 мм рт. ст;

ветер — 1,1-3,8 м/с, южный, западный и северо-западный;

вероятность осадков — до 2%.

Погода в Украине — прогноз для Запорожья 28 апреля Погода в Украине — прогноз для Николаева 28 апреля Погода в Украине — прогноз для Харькова 28 апреля Погода в Украине — прогноз для Чернигова 28 апреля

Погода в Украине 28 апреля

Укргидрометцентр рассказал, какой будет погода в Украине 28 апреля. Ожидается легкая облачность и без осадков. Средняя температура днем — от +13 до +15 градусов. На инфографике метеорологов — данные об указанных выше городах, а также о Киеве и других регионах.

Погода в Украине от Укргидрометцентра:

погода в Киеве — температура днем от +13 до +15 градусов, легкая облачность, без осадков;

погода в Запорожье — температура днем от +12 до +14 градусов, легкая облачность, без осадков;

погода в Николаеве — температура днем от +13 до +15 градусов, легкая облачность, без осадков;

погода в Харькове — температура днем от +10 до +12 градусов, легкая облачность, без осадков;

погода в Чернигове — температура днем от +12 до +14 градусов, легкая облачность, без осадков.

Метеорологи также показали, в каких регионах погода в Украине будет самой теплой. Например, во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях ожидают самую высокую температуру днем 28 апреля — от +16 до +18 градусов.

Погода в Украине — данные Укргидрометцентра на 28 апреля Фото: Укргидрометцентр

Отметим, 26 апреля синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на Поминальные дни. В заметке на странице Facebook указывалось, что украинцев ожидали низкие дневные температуры и ветер при ясном небе и солнце. С другой стороны, в сети опубликовали фото и видео со снегопадом, который произошел в Харькове и Сумах.

Напоминаем, в феврале синоптик Владимир Деркач объяснил, какая будет погода в Украине весной, и предупредил, когда ожидать заморозков и дождей.