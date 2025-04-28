У Запоріжжі, Миколаєві, Харкові, Чернігові — ледь більше 10 градусів: прогноз на 28 квітня

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що 28 квітня погода в Україні буде далеко не спекотною. Зранку температура трималась на рівні від -1 до +7 градусів. Вдень у Запоріжжі, Миколаєві, Харкові, Чернігові — не більше 10 градусів тепла.

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Якою буде погода в Україні розповіли на порталі Укргідрометцентру, а прогноз по окремих містах — на порталі Sinoptik.

На метеорологічному порталі є дані про температуру повітря у кожному українському населеному пункті, а також — про тиск, вологість, напрям та швидкість вітру та хмарність. Можна зрозуміти, яка погода в Україні на 28 квітня та, наприклад, окремо для сходу, центра та півдня.

Погода у Запоріжжі:

температура повітря — зранку від +6 до +9, вдень від +11 до +12, увечері від +12 до +10;

хмарність — легка хмарність, сонячно;

атмосферний тиск та вологість — 761-764 мм рт. ст.;

вітер — 2,3-43 м/с, північний та північно-західний;

ймовірність опадів — до 2%.

Погода у Миколаєві:

температура повітря — зранку від 0 до +9, вдень від +13 до +15, увечері від +15 до +9;

хмарність — сонячно;

атмосферний тиск та вологість — 770-775 мм рт. ст.;

вітер — 1-4,2 м/с, південний, північний та північно-східний;

ймовірність опадів — до 2%.

Погода у Харкові:

температура повітря — зранку від -1 до +5, вдень від +9 до +11, увечері від +11 до +8;

хмарність — легка хмарність, сонячно;

атмосферний тиск та вологість — 758-761 мм рт. ст.;

вітер — 1-4,2 м/с, західний та північно-західний;

ймовірність опадів — до 2%.

Погода у Чернігові:

температура повітря — зранку від -2 до +8, вдень від +12 до +14, увечері від +14 до +9;

хмарність — сонячно, легка хмарність;

атмосферний тиск та вологість — 761-763 мм рт. ст.;

вітер — 1,1-3,8 м/с, південний, західний та північно-західний;

ймовірність опадів — до 2%.

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Погода в Україні 28 квітня

Укргідрометцентр розповів, якою буде погода в Україні 28 квітня. Очікується легка хмарність та без опадів. Середня температура вдень — від +13 до +15 градусів. На інфографіці метеорологів — дані про вказані вище міста, а також про Київ та інші регіони.

Погода в Україні від Укргідрометцентру:

погода у Києві — температура вдень від +13 до +15 градусів, легка хмарність, без опадів;

погода у Запоріжжі — температура вдень від +12 до +14 градусів, легка хмарність, без опадів;

погода у Миколаєві — температура вдень від +13 до +15 градусів, легка хмарність, без опадів;

погода у Харкові — температура вдень від +10 до +12 градусів, легка хмарність, без опадів;

погода у Чернігові — температура вдень від +12 до +14 градусів, легка хмарність, без опадів.

Метеорологи також показали, в яких регіонах погода в Україні буде найтеплішою. Наприклад, у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях очікують найвищу температуру вдень 28 квітня — від +16 до +18 градусів.

Погода в Україні - дані Укргідрометцентру на 28 квітня Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, 26 квітня синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в на Поминальні дні. У дописі на сторінці Facebook вказувалось, що українців очікували низькі денні температури та вітер при ясному небі та сонці. З іншого боку, у мережі опублікували фото та відео зі снігопадом, який стався в Харкові та Сумах.

Нагадуємо, в лютому синоптик Володимир Деркач пояснив, яка буде погода в Україні весною, та попередив, коли очікувати заморозків та дощів.