Пожарная опасность и дожди: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни (карта)

В Украине погода будет улучшаться после нетипичных заморозков в апреле. Завтра, 30 апреля, потеплеет до +17+22 градусов.

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Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила 29 апреля.

Погода в Украине завтра, 30 апреля

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха ожидается +6+10 градусов. Самой холодной ночь будет в Крыму, +2+5 градусов.

Уже днем 30 апреля потеплеет до +17+22 градусов.

Дожди в среду в Украине вероятны в западных областях и частично на востоке, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве завтра, 30 апреля

В столице месяц завершится "синоптическим замечательным комфортом", как пишет Наталка Диденко. Днем 30 апреля воздух прогреется до +18,+19 градусов. Осадков не должно быть. Ночь ожидается холодной, +7+9 градусов, но заморозков уже не будет.

Погода в Украине 30 апреля Фото: ventusky.com

Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook сообщил, что в следующие трое суток умеренный ветер западных румбов будет приносить ощутимо теплый воздух.

Пожарная опасность в Украине

Малоактивные атмосферные фронты, небогатые на влагу, будут затрагивать восток, северо-восток, Карпаты, 1 мая и север Украины. В целом будет сухая погода с высоким уровнем пожарной опасности.

В частности, синоптики отметили, что 29 апреля-1 мая в Украине, кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине 28 апреля заметили смерч. Необычное явление произошло в Киевской области, а именно в Броварском районе.

Также Фокус писал о мемах, посвященных масштабным блэкаутам в Европе 28 апреля. Украинцы с чувством юмора активно отреагировали на близкую тему.