"Графики отключений для Испании": украинцы пошутили о блэкаутах в Европе (фото)
28 апреля в ряде стран Европы произошел масштабный блэкаут. В частности, без электроэнергии остались Испания, Португалия, часть Франции. Причиной называли вероятную кибератаку, а украинцы не смогли пройти мимо "близкой" темы и создали мемы.
Фокус собрал самые яркие реакции сети.
Украинцы вспомнили недавнюю встречу президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Риме в день похорон Папы Римского Франциска 26 апреля. Пользователи сети пошутили, что это украинский лидер специально выключил свет, чтобы организовать романтическую атмосферу.
Также украинцы представили, как их соотечественники переживают блэкауты в Европе после отключений и обстрелов в Украине.
Не забыли и про "крылатое" слово-кальку с русского — електрохарчування.
Также представили, что в испанском соборе Саграда Фамилия организуют пункт несокрушимости.
Между тем украинский поставщик электроэнергии YASNO подчеркнул, что это не они "выключили" Испанию и Португалию.
А украинские бизнесмены "спешат" продавать генераторы европейцам.
В частности, магазин по продаже различных инструментов отметил, что открывается после сиесты.
Тем временем украинские энергетики "пришли" к Эйфелевой башне с новыми графиками отключений.
Не забыли украинцы и о Потапе, который во время войны живет в Испании.
Более того, пользователи сети вспомнили резкие реакции украинцев на блэкауты и представили, что теперь такие фразы звучат в Европе.
"То власть продавала все электричество в Украину", — говорится в меме.
В частности, украинцы вспомнили стойкость своих энергетиков, которые восстанавливают свет после обстрелов за короткий период.
Тем временем ДТЭК "отправился" помогать европейцам в трудную минуту. А Николя из Парижа "жалуется", что у него перегрелось шампанское.
Блэкаут в Европе
Журналисты РоІітісо отметили, что отключение электроэнергии 28 апреля произошло из-за проблемы в европейской энергосистеме. В издании со ссылкой на португальских операторов электросетей добавили, что причиной отключения электроэнергии стал дисбаланс напряжения.
Из-за блэкаута по всей Испании и Португалии погасли светофоры и остановилось метро.
Также вероятна версия кибератаки. Это может быть самая большая кибератака в истории Европы. Расследование уже передано службе кибербезопасности Испании.
Напомним, в ночь на 9 апреля в Грузии произошли массовые блэкауты. Во многих городах страны исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось подключать к генераторам.
Также Фокус писал о реакции украинцев на обращение Трампа к Путину с просьбой подписать мирное соглашение и не стрелять.