"Графики отключений для Испании": украинцы пошутили о блэкаутах в Европе (фото)

28 апреля в ряде стран Европы произошел масштабный блэкаут. В частности, без электроэнергии остались Испания, Португалия, часть Франции. Причиной называли вероятную кибератаку, а украинцы не смогли пройти мимо "близкой" темы и создали мемы.

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Фокус собрал самые яркие реакции сети.

Украинцы вспомнили недавнюю встречу президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского в Риме в день похорон Папы Римского Франциска 26 апреля. Пользователи сети пошутили, что это украинский лидер специально выключил свет, чтобы организовать романтическую атмосферу.

Также украинцы представили, как их соотечественники переживают блэкауты в Европе после отключений и обстрелов в Украине.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Не забыли и про "крылатое" слово-кальку с русского — електрохарчування.

Также представили, что в испанском соборе Саграда Фамилия организуют пункт несокрушимости.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Между тем украинский поставщик электроэнергии YASNO подчеркнул, что это не они "выключили" Испанию и Португалию.

А украинские бизнесмены "спешат" продавать генераторы европейцам.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, магазин по продаже различных инструментов отметил, что открывается после сиесты.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тем временем украинские энергетики "пришли" к Эйфелевой башне с новыми графиками отключений.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Не забыли украинцы и о Потапе, который во время войны живет в Испании.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Более того, пользователи сети вспомнили резкие реакции украинцев на блэкауты и представили, что теперь такие фразы звучат в Европе.

"То власть продавала все электричество в Украину", — говорится в меме.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, украинцы вспомнили стойкость своих энергетиков, которые восстанавливают свет после обстрелов за короткий период.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тем временем ДТЭК "отправился" помогать европейцам в трудную минуту. А Николя из Парижа "жалуется", что у него перегрелось шампанское.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Блэкаут в Европе

Журналисты РоІітісо отметили, что отключение электроэнергии 28 апреля произошло из-за проблемы в европейской энергосистеме. В издании со ссылкой на португальских операторов электросетей добавили, что причиной отключения электроэнергии стал дисбаланс напряжения.

Из-за блэкаута по всей Испании и Португалии погасли светофоры и остановилось метро.

Также вероятна версия кибератаки. Это может быть самая большая кибератака в истории Европы. Расследование уже передано службе кибербезопасности Испании.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Напомним, в ночь на 9 апреля в Грузии произошли массовые блэкауты. Во многих городах страны исчез свет, а объекты критической инфраструктуры пришлось подключать к генераторам.

Также Фокус писал о реакции украинцев на обращение Трампа к Путину с просьбой подписать мирное соглашение и не стрелять.