"Графіки відключень для Іспанії": українці пожартували про блекаути в Європі (фото)

28 квітня в низці країн Європи стався масштабний блекаут. Зокрема, без електроенергії залишилися Іспанія, Португалія, частина Франції. Причиною називали ймовірну кібератаку, а українці не змогли пройти повз "близьку" тему та створили меми.

Related video

Фокус зібрав найяскравіші реакції мережі.

Українці пригадали нещодавню зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та Володимира Зеленського в Римі в день похорону Папи Римського Франциска 26 квітня. Користувачі мережі пожартували, що це український лідер спеціально вимкнув світло, аби організувати романтичну атмосферу.

Також українці уявили, як їхні співвітчизники переживають блекаути в Європі після відключень та обстрілів в Україні.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Не забули і про "крилате" слово-кальку з російської — електрохарчування.

Також уявили, що в іспанському соборі Саграда Фамілія організують пункт незламності.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом український постачальник електроенергії YASNO наголосив, що це не вони "вимкнули" Іспанію та Португалію.

А українські бізнесмени "поспішають" продавати генератори європейцям.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, магазин з продажу різноманітних інструментів наголосив, що відчиняється після сієсти.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом українські енергетики "прийшли" до Ейфелевої вежі з новими графіками відключень.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Не забули українці і про Потапа, який під час війни живе в Іспанії.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Ба більше, користувачі мережі пригадали різкі реакції українців на блекаути та уявили, що тепер такі фрази лунають у Європі.

"То влада продавала всю електрику в Україну", — йдеться в мемі.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Зокрема, українці пригадали стійкість своїх енергетиків, які відновлюють світло після обстрілів за короткий період.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тим часом ДТЕК "вирушив" допомагати європейцям у скрутну хвилину. А Ніколя з Парижа "скаржиться", що в нього перегрілося шампанське.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Блекаут у Європі

Журналісти Рolitico зазначили, що відключення електроенергії 28 квітня сталося через проблему в європейській енергосистемі. У виданні з посиланням на португальських операторів електромереж додали, що причиною відключення електроенергії став дисбаланс напруги.

Через блекаут по всій Іспанії та Португалії згасли світлофори й зупинилось метро.

Також ймовірна версія кібератаки. Це може бути найбільша кібератака в історії Європи. Розслідування вже передано службі кібербезпеки Іспанії.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч на 9 квітня у Грузії відбулись масові блекаути. В багатьох містах країни зникло світло, а об'єкти критичної інфраструктури довелось підключати до генераторів.

Також Фокус писав про реакцію українців на звернення Трампа до Путіна з проханням підписати мирну угоду та не стріляти.