Пожежна небезпека та дощі: прогноз погоди в Україні на найближчі дні (карта)

В Україні погода буде покращуватися після нетипових заморозків у квітні. Завтра, 30 квітня, потеплішає до +17+22 градусів.

Related video

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила 29 квітня.

Погода в Україні завтра, 30 квітня

Найближчої ночі в Україні температура повітря очікується +6+10 градусів. Найхолоднішою ніч буде у Криму, +2+5 градусів.

Уже вдень 30 квітня потеплішає до +17+22 градусів.

Дощі в середу в Україні ймовірні в західних областях та частково на сході, на решті території переважатиме суха погода.

Погода в Києві завтра, 30 квітня

У столиці місяць завершиться "синоптичним чудовим комфортом", як пише Наталка Діденко. Вдень 30 квітня повітря прогріється до +18,+19 градусів. Опадів не має бути. Ніч очікується холодною, +7+9 градусів, але заморозків уже не буде.

Погода в Україні 30 квітня Фото: ventusky.com

Український гідрометцентр у своїй сторінці у Facebook повідомив, що в наступні три доби помірний вітер західних румбів приноситиме відчутно тепліше повітря.

Пожежна небезпека в Україні

Малоактивні атмосферні фронти, небагаті на вологу, зачіпатимуть схід, північний схід, Карпати, 1 травня і північ України. А загалом буде суха погода з високим рівнем пожежної небезпеки.

Зокрема, синоптики наголосили, що 29 квітня-1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні 28 квітня помітили смерч. Незвичайне явище відбулось в Київській області, а саме в Броварському районі.

Також Фокус писав про меми, присвячені масштабним блекаутам у Європі 28 квітня. Українці з почуттям гумору активно відреагували на близьку тему.