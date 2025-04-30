Погода 1 мая: где в Украине ожидать дождей (карта)

В начале мая погода в Украине будет довольно теплой, однако из-за прохождения атмосферного фронта вероятны дожди в ряде регионов.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 30 апреля.

Погода в Украине завтра, 1 мая

В четверг температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20+24 градуса.

Из-за прохождения атмосферного фронта вероятны дожди на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины осадков 1 мая не ожидается.

В частности, вероятен ветер северо-западного направления в большинстве областей Украины. Он будет порывистым, временами сильным.

Осадки в Украине 1 мая Фото: ventusky.com

Погода в Киеве завтра, 1 мая

В столице май, как пишет Наталка Диденко, начнется свежим, но комфортным воздухом, днем будет +16+18 градусов. В частности, есть вероятность дождя.

Также погода в Киеве завтра принесет порывистый ветер, что может снижать температуру на несколько градусов.

Пожарная опасность в Украине в мае

Синоптики Украинского гидрометцентра отметили, что 29 апреля-1 мая в Украине, кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в Украине 28 апреля заметили смерч. Необычное явление произошло в Киевской области, а именно в Броварском районе.

Также Фокус писал о потеплении в Украине после нетипичных для апреля заморозков. Впрочем, теперь существует угроза пожаров.