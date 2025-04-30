Погода 1 мая: где в Украине ожидать дождей (карта)
В начале мая погода в Украине будет довольно теплой, однако из-за прохождения атмосферного фронта вероятны дожди в ряде регионов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 30 апреля.
Погода в Украине завтра, 1 мая
В четверг температура воздуха в Украине составит +15+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20+24 градуса.
Из-за прохождения атмосферного фронта вероятны дожди на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины осадков 1 мая не ожидается.
В частности, вероятен ветер северо-западного направления в большинстве областей Украины. Он будет порывистым, временами сильным.
Погода в Киеве завтра, 1 мая
В столице май, как пишет Наталка Диденко, начнется свежим, но комфортным воздухом, днем будет +16+18 градусов. В частности, есть вероятность дождя.
Также погода в Киеве завтра принесет порывистый ветер, что может снижать температуру на несколько градусов.
Пожарная опасность в Украине в мае
Синоптики Украинского гидрометцентра отметили, что 29 апреля-1 мая в Украине, кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине 28 апреля заметили смерч. Необычное явление произошло в Киевской области, а именно в Броварском районе.
Также Фокус писал о потеплении в Украине после нетипичных для апреля заморозков. Впрочем, теперь существует угроза пожаров.