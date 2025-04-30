Погода 1 травня: де в Україні очікувати на дощі (карта)

На початку травня погода в Україні буде доволі теплою, проте через проходження атмосферного фронту ймовірні дощі в низці регіонів.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 30 квітня.

Погода в Україні завтра, 1 травня

У четвер температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20+24 градуси.

Через проходження атмосферного фронту ймовірні дощі на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині. На решті території України опадів 1 травня не очікується.

Зокрема, ймовірний вітер північно-західного напрямку в більшості областей України. Він буде рвучким, часом сильним.

Опади в Україні 1 травня Фото: ventusky.com

Погода в Києві завтра, 1 травня

У столиці травень, як пише Наталка Діденко, розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень буде +16+18 градусів. Зокрема, є ймовірність дощу.

Також погода в Києві завтра принесе поривчатий вітер, що може знижувати температуру на кілька градусів.

Пожежна небезпека в Україні у травні

Синоптики Українського гідрометцентру наголосили, що 29 квітня-1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україні 28 квітня помітили смерч. Незвичайне явище відбулось в Київській області, а саме в Броварському районі.

Також Фокус писав про потепління в Україні після нетипових для квітня заморозків. Втім, тепер існує загроза пожеж.