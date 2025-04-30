Погода 1 травня: де в Україні очікувати на дощі (карта)
На початку травня погода в Україні буде доволі теплою, проте через проходження атмосферного фронту ймовірні дощі в низці регіонів.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 30 квітня.
Погода в Україні завтра, 1 травня
У четвер температура повітря в Україні становитиме +15+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20+24 градуси.
Через проходження атмосферного фронту ймовірні дощі на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині. На решті території України опадів 1 травня не очікується.
Зокрема, ймовірний вітер північно-західного напрямку в більшості областей України. Він буде рвучким, часом сильним.
Погода в Києві завтра, 1 травня
У столиці травень, як пише Наталка Діденко, розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень буде +16+18 градусів. Зокрема, є ймовірність дощу.
Також погода в Києві завтра принесе поривчатий вітер, що може знижувати температуру на кілька градусів.
Пожежна небезпека в Україні у травні
Синоптики Українського гідрометцентру наголосили, що 29 квітня-1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні 28 квітня помітили смерч. Незвичайне явище відбулось в Київській області, а саме в Броварському районі.
Також Фокус писав про потепління в Україні після нетипових для квітня заморозків. Втім, тепер існує загроза пожеж.