Родители детей, которые учатся дистанционно, смогут работать из дома: Зеленский подписал закон

Родители ребенка до 14 лет, который учится дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу при условии согласования с работодателем.

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Такое право предусмотрено новым законом об усовершенствовании регулирования дистанционной и надомной работы № 4339-ІХ, который вносит изменения в Кодекс законов о труде. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Для перевода работника на надомную или дистанционную работу необходимо:

соответствующий распорядительный документ от руководителя учреждения, где учится ребенок;

выбрать одного из родителей, кто будет работать дистанционно;

получить согласование работодателя.

Отмечается, что такие изменения будут способствовать созданию надлежащих условий для работы родителей в случае обучения ребенка по дистанционной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования.

Что такое дистанционная работа и чем она отличается от надомной

Действующим Кодексом законов о труде предусмотрены обе формы трудоустройства работника. Однако между ними есть разница, объяснили в Киевской городской государственной администрации.

Различные места выполнения работы. В частности, дистанционные рабочие работают в любом месте по собственному выбору, а на связи с работодателем они должны быть с помощью информационно-коммуникационных технологий.

В то же время надомный работник выполняет работу по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставления услуг или другой работы. Надомный работник "привязан" к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Также есть разница между ними и в режиме работы. В частности, надомный работник обычно придерживается общего режима работы предприятия. На дистанционного работника правила внутреннего трудового распорядка не распространяются — он распределяет рабочее время по своему усмотрению.

Дистанционному работнику гарантируется период свободного времени для отдыха и питания, когда он может не отвечать на сообщения или телефонные звонки работодателя. В то же время дистанционщик самостоятельно отвечает за соблюдение безопасных и безвредных условий труда на рабочем месте, однако работодатель должен проводить инструктаж по безопасному использованию оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных им.

Напомним, Владимир Зеленский также подписал закон, в соответствии с которым в Украине увеличиваются выплаты денежной помощи семьям погибших на войне добровольцев. Теперь их родственники получат до 15 миллионов гривен компенсации.

Тем временем в Верховную Раду Украины внесли законопроект, которым могут разрешить служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Контракт будет действовать для военнослужащих в возрасте 60+ один год. После его окончания законопроект предусматривает возможность заключения новых.