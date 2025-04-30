Батьки дітей, які навчаються дистанційно, зможуть працювати з дому: Зеленський підписав закон

Батьки дитини до 14 років, яка навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу за умови погодження з роботодавцем.

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Таке право передбачено новим законом про удосконалення регулювання дистанційної та надомної роботи № 4339-ІХ, який вносить зміни до Кодексу законів про працю. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Для переведення працівника на надомну або дистанційну роботу необхідно:

відповідний розпорядчий документ від керівника закладу, де навчається дитина;

обрати одного з батьків, хто працюватиме дистанційно;

отримати погодження роботодавця.

Зазначається, що такі зміни сприятимуть створенню належних умов для роботи батьків у разі навчання дитини за дистанційною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти.

Що таке дистанційна робота та чим вона відрізняється від надомної

Чинним Кодексом законів про працю передбачені обидві форми працевлаштування працівника. Однак між ними є різниця, пояснили в Київській міській державній адміністрації.

Різні місця виконання роботи. Зокрема, дистанційні робітники працюють у будь-якому місці за власним вибором, а на зв'язку з роботодавцем вони мають бути за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Водночас надомний працівник виконує роботу за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад, інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник "прив’язаний" до вказаної у трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Також є різниця між ними й у режимі роботи. Зокрема, надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. На дистанційного працівника правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються — він розподіляє робочий час на власний розсуд.

Дистанційному працівнику гарантується період вільного часу для відпочинку й харчування, коли він може не відповідати на повідомлення чи телефонні дзвінки роботодавця. Водночас дистанційник самостійно відповідає за додержання безпечних і нешкідливих умов праці на робочому місці, однак роботодавець має проводити інструктаж щодо безпечного використання обладнання та засобів, рекомендованих або наданих ним.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також підписав закон, відповідно до якого в Україні збільшуються виплати грошової допомоги сім'ям загиблих на війні добровольців. Тепер їхні родичі отримають до 15 мільйонів гривень компенсації.

Тим часом у Верховну Раду Україні внесли законопроєкт, яким можуть дозволити служити в ЗСУ чоловікам старше 60 років. Контракт діятиме для військовослужбовців віком 60+ один рік. Після його закінчення законопроєкт передбачає можливість укладення нових.