"Вероятность заморозков": чем удивит погода в Украине 2 мая (карта)

Ближайшие ночи погода в Украине принесет заморозки на почве. Впрочем, это довольно привычное явление для мая.

Related video

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 1 мая.

Погода в Украине завтра, 2 мая

Ночью в северных, центральных областях и на Харьковщине есть вероятность заморозков на почве. В целом в Украине погода принесет +2+6 градусов, в южной части ожидается +6+10 градусов.

В течение дня 1 мая температура воздуха составит +14+18 градусов, на западе будет +15+21 градус, прохладнее всего будет жителям северо-восточной части, +11+14 градусов.

Ветер в пятницу ожидается северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый и все более сильный.

Порывы ветра в Украине 2 мая Фото: ventusky.com

Погода в Киеве завтра, 2 мая

В столице Украины ближайшей ночью есть вероятность заморозков на почве. 1 мая днем ожидается около +15 градусов. Дождя не должно быть.

Дожди в Украине в мае

До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, местами в центральных (на Днепропетровщине пока будет сухо).

В южных и восточных регионах будет преобладать погода без осадков.

В частности, Диденко отметила, что заморозки в мае в Украине бывают часто.

"И смерчи, которого одного недавно зафиксировали и разместили в сети — также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки", — рассказала синоптик.

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра рассказывали, что 29 апреля-1 мая в Украине, кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ожидался чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также Фокус писал о подписанном накануне соглашении о недрах между США и Украиной. В документе речь идет о добыче 57 полезных ископаемых. При этом украинцы будут отдавать в специальный фонд деньги за лицензии и ренту, а американцы, вероятно, будут вкладываться военной помощью.