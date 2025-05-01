"Ймовірність заморозків": чим здивує погода в Україні 2 травня (карта)

Найближчі ночі погода в Україні принесе заморозки на ґрунті. Втім, це доволі звичне явище для травня.

Related video

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 1 травня.

Погода в Україні завтра, 2 травня

Уночі в північних, центральних областях та на Харківщині є ймовірність заморозків на ґрунті. Загалом в Україні погода принесе +2+6 градусів, у південній частині очікується +6+10 градусів.

Протягом дня 1 травня температура повітря становитиме +14+18 градусів, на заході буде +15+21 градус, найпрохолодніше буде мешканцям північно-східної частини, +11+14 градусів.

Вітер у пʼятницю очікується північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий та все більш сильніший.

Пориви вітру в Україні 2 травня Фото: ventusky.com

Погода в Києві завтра, 2 травня

У столиці України найближчої ночі є ймовірність заморозків на грунті. 1 травня вдень очікується близько +15 градусів. Дощу не має бути.

Дощі в Україні в травні

До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині поки буде сухо).

У південних та східних регіонах переважатиме погода без опадів.

Зокрема, Діденко наголосила, що заморозки у травні в Україні бувають часто.

"І смерчі, якого одненького нещодавно зафіксували і розмістили в мережі — також бувають в Україні, завжди, але не так часто, як заморозки", — розповіла синоптикиня.

Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру розповідали, що 29 квітня-1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, очікувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також Фокус писав про підписану напередодні угоду про надра між США та Україною. У документі ідеться про видобуток 57 корисних копалин. При цьому українці віддаватимуть у спеціальний фонд гроші за ліцензії та ренту, а американці, ймовірно, вкладатимуться військовою допомогою.