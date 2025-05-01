"Ймовірність заморозків": чим здивує погода в Україні 2 травня (карта)
Найближчі ночі погода в Україні принесе заморозки на ґрунті. Втім, це доволі звичне явище для травня.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 1 травня.
Погода в Україні завтра, 2 травня
Уночі в північних, центральних областях та на Харківщині є ймовірність заморозків на ґрунті. Загалом в Україні погода принесе +2+6 градусів, у південній частині очікується +6+10 градусів.
Протягом дня 1 травня температура повітря становитиме +14+18 градусів, на заході буде +15+21 градус, найпрохолодніше буде мешканцям північно-східної частини, +11+14 градусів.
Вітер у пʼятницю очікується північний, північно-західний, помірний, у східних областях рвучкий та все більш сильніший.
Погода в Києві завтра, 2 травня
У столиці України найближчої ночі є ймовірність заморозків на грунті. 1 травня вдень очікується близько +15 градусів. Дощу не має бути.
Дощі в Україні в травні
До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних, північних областях, подекуди в центральних (на Дніпропетровщині поки буде сухо).
У південних та східних регіонах переважатиме погода без опадів.
Зокрема, Діденко наголосила, що заморозки у травні в Україні бувають часто.
"І смерчі, якого одненького нещодавно зафіксували і розмістили в мережі — також бувають в Україні, завжди, але не так часто, як заморозки", — розповіла синоптикиня.
Нагадаємо, синоптики Українського гідрометцентру розповідали, що 29 квітня-1 травня в Україні, крім Криму, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, очікувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також Фокус писав про підписану напередодні угоду про надра між США та Україною. У документі ідеться про видобуток 57 корисних копалин. При цьому українці віддаватимуть у спеціальний фонд гроші за ліцензії та ренту, а американці, ймовірно, вкладатимуться військовою допомогою.