В Харькове неизвестный вызвал скорую и напал на бригаду медиков: детали

Неизвестный вызвал бригаду скорой помощи в Харькове. После прибытия врачей на место вызова, мужчина напал на медиков, которые после инцидента остались невредимыми.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил журналистам детали инцидента. По его словам, парамедики получили вызов на переулок Лизогубовский от неизвестного мужчины.

По словам Забашты, 21-летний мужчина напал на бригаду, когда медицинские работники прибыли на место вызова.

"У одного из работников экстренной медицинской помощи был разбит мобильный телефон", — отметил директор облцентра экстренной медпомощи.

Господин Забашта добавил, что работники медицинской бригады вызвали правоохранителей. Впоследствии в полицию направили заявление по факту нападения.

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