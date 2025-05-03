У Харкові невідомий викликав швидку і напав на бригаду медиків: деталі

Невідомий викликав бригаду швидкої допомоги у Харкові. Після прибуття лікарів на місце виклику, чоловік напав на медиків, які після інциденту залишилися неушкодженими.

Related video

Про це повідомляє "Суспільне".

Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив журналістам деталі інциденту. За його словами, парамедики отримали виклик на провулок Лизогубівський від невідомого чоловіка.

За словами Забашти, 21-річний чоловік напав на бригаду, коли медичні працівники прибули на місце виклику.

"В одного з працівників екстреної медичної допомоги було розбито мобільний телефон", — відзначив директор облцентру екстренної меддопомоги.

Пан Забашта додав, що працівники медичної бригади викликали правоохоронців. Згодом до поліції направили заяву за фактом нападу.

Раніше повідомлялося, як собака напав на подружжя через гру дітей в хованки. В поліції переконані, що собака почала проявляти агресію після того, як троє дітей почали гри в хованки, а потім напала на подружжя, яке намагалося захистити дітей.

Згодом стало відомо, що в Києві напали з ножем на виконавчого продюсера "Суспільного". Юрій Макаров перебував у лікарні в тяжкому стані, однак одужав і вийшов з лікарні. Наразі нападника розшукує поліція.