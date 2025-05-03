Мужчина в нацистской форме гулял по Запорожью: как он это объяснил (фото)

В Запорожье полиция задержала мужчину, который поздно вечером гулял в форме войск нацистской Германии. Более того, тот держал гранату в руках.

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Об этом сообщила полиция Запорожской области 3 мая.

Инцидент произошел в Шевченковском районе, когда правоохранители патрулировали территорию и обратили внимание на подозрительного мужчину в военной форме времен Второй мировой войны. Это произошло еще 30 апреля.

После этого полицейские изъяли у лица гранату и задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время допроса тот объяснил, что приобрел форму "для шутки" в интернете.

В Запорожье задержали мужчину в нацистской форме Фото: Патрульна поліція України

Более того, после задержания полиция провела обыск по месту жительства мужчины. Там нашли целый арсенал оружия: пулемет, гранатомет с 14 выстрелами, шесть гранат, четыре взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль, почти четыреста патронов, а также орден с нацистской символикой. Все изъятые предметы правоохранители передали на экспертизу.

За содеянное ему грозит от трех до семи лет заключения.

Фото: Патрульна поліція України

2 мая на основании собранных доказательств следователи под процессуальным руководством Ореховского отдела Пологовской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, неизвестный вызвал бригаду скорой помощи в Харькове. По прибытии врачей на место вызова мужчина напал на них.

Также Фокус писал о реакции Одесского ТЦК на мобилизацию мужчины, ребенка которого перед тем сбила местная полицейская.