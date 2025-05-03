Чоловік у нацистській формі гуляв Запоріжжям: як він це пояснив (фото)

У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, який пізно ввечері гуляв у формі військ нацистської Німеччини. Ба більше, той тримав гранату в руках.

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Про це повідомила поліція Запорізької області 3 травня.

Інцидент стався в Шевченківському районі, коли правоохоронці патрулювали територію та звернули увагу на підозрілого чоловіка у військовому однострої часів Другої світової війни. Це сталося ще 30 квітня.

Після цього поліцейські вилучили в особи гранату і затримали його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час допиту той пояснив, що придбав форму "для жарту" в інтернеті.

У Запоріжжі затримали чоловіка в нацистській формі Фото: Патрульна поліція України

Ба більше, після затримання поліція провела обшук за місцем проживання чоловіка. Там знайшли цілий арсенал зброї: кулемет, гранатомет із 14 пострілами, шість гранат, чотири підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль, майже чотириста набоїв, а також орден із нацистською символікою. Усі вилучені предмети правоохоронці передали на експертизу.

За скоєне йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Фото: Патрульна поліція України

2 травня на підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, невідомий викликав бригаду швидкої допомоги в Харкові. Після прибуття лікарів на місце виклику чоловік напав на них.

Також Фокус писав про реакцію Одеського ТЦК на мобілізацію чоловіка, дитину якого перед тим збила місцева поліцейська.