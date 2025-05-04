Похолодание и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на 5 мая
Погода завтра, 5 мая, в Украине принесет снижение температуры воздуха на большей части территории страны. Местами ожидаются дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода завтра в Украине
5 мая в западных, северных и большинстве центральных областей ожидается снижение максимальной температуры воздуха:
- на западе до +10...+16 градусов;
- на севере до +12...+18;
- в центральных областях температура снизится до +17...+22, только в Днепропетровской области столбик термометра может подняться до +25;
- в южной части и на востоке страны температура воздуха будет +21...+26 градусов.
Погода завтра: ожидать ли осадков
Синоптик отметила, что погода завтра ожидается дождливая. В частности, дожди с грозами вероятны в западных, северных областях, а также в центре, за исключением Днепра с районами. Также осадки могут быть в Одесской и Николаевской области. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.
Ветер в этот день ожидается юго-западный. Наталка Диденко добавила, что в тылу фронта он изменится на северо-западный, умеренный, местами порывистый.
Погода завтра в Киеве
В Киеве 5 мая ожидаются местами кратковременные дожди с грозами. Днем столбик термометра поднимется до +15...+17°C.
По словам синоптика, на этой неделе погода будет свежей и прохладно. Теплее может быть на юго-востоке до среды, 7 мая.
Напомним, 5 мая в ряде украинских регионов была пылевая буря. В частности, это атмосферное явление заметили в Киеве и Киевской области, а также нескольких северных регионов страны.
Отметим, что ученые обнаружили странные "перепады температур" по всему миру. Они могут быть особенно опасными для людей и окружающей среды.