Похолодання та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 5 травня

Погода завтра, 5 травня, в Україні принесе зниження температури повітря на більшій частині території країни. Місцями очікуються дощі.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: Telegram/Наталка Діденко

Погода завтра в Україні

5 травня у західних, північних та більшості центральних областей очікується зниження максимальної температури повітря:

на заході до +10…+16 градусів;

на півночі до +12…+18;

у центральних областях температура знизиться до +17…+22, лише в Дніпропетровській області стовпчик термометра може піднятись до +25;

у південній частині та на сході країни температура повітря буде +21…+26 градусів.

Погода завтра: чи очікувати опадів

Синоптикиня зазначила, що погода завтра очікується дощова. Зокрема, дощі з грозами ймовірні у західних, північних областях, а також у центрі, за винятком Дніпра з районами. Також опади можуть бути в Одеській та Миколаївській області. На решті території України істотних опадів не прогнозується.

Вітер цього дня очікується південно-західний. Наталка Діденко додала, що у тилу фронту він зміниться на північно-західний, помірний, місцями рвучкий.

Погода завтра у Києві

У Києві 5 травня очікуються місцями короткочасні дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра підніметься до +15…+17°C.

За словами синоптикині, цього тижня погода буде свіжою та прохолодно. Тепліше може бути на південному сході до середи, 7 травня.

Нагадаємо, 5 травня в низці українських регіонів була пилова буря. Зокрема, це атмосферне явище помітили в Києві та Київській області, а також кількох північних регіонів країни.

Зазначимо, що вчені виявили дивні "перепади температур" по всьому світу. Вони можуть бути особливо небезпечними для людей і навколишнього середовища.