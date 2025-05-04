В киевском Гидропарке вспыхнул масштабный пожар: что сейчас известно (фото, видео)

В столичном районе Гидропарк возник масштабный пожар. В соцсетях сообщают, что возгорание вероятно возникло на складских помещениях, а дым от пожара видно из нескольких локаций Киева.

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Соответствующие кадры были обнародованы в местных пабликах.

Впоследствии КГГА сообщила, что возгорание произошло в складских помещениях.

"Информация о пострадавших не поступала", — говорится в заявлении городской госадминистрации.

Позже столичное управление ГСЧС подтвердило факт возгорания в столичном Гидропарке и добавили, что в 13:48 поступило сообщение о пожаре.

"Возгорание произошло в двух рядом расположенных одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. В 14:54 возгорание ликвидировали на общей площади 350 кв. м.", — говорится в сообщении спасателей.

В столичной ГСЧС сообщают об отсутствии пострадавших. Сейчас причины возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в элитном фитнес-центре Tsarsky. По данным ГСЧС, огонь охватил 10 квадратных метров. Корреспондент передал, что пожар начался с бани и быстро распространился.

Впоследствии стало известно о последствиях атаки ВС РФ на Киев ночью 4 мая. Из-за обстрелов пострадали 15 человек, возникло несколько пожаров.