У київському Гідропарку спалахнула масштабна пожежа: що наразі відомо (фото, відео)

В столичному районі Гідропарк виникла масштабна пожежа. У соцмережах повідомляють, що загорання ймовірно виникло на складських приміщеннях, а дим від пожежі видно з кількох локацій Києва.

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Відповідні кадри були оприлюднені в місцевих пабліках.

Згодом КМДА повідомила, що загорання сталося в складських приміщеннях.

"Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у заяві міської держадміністрації.

Пізніше столичне управління ДСНС підтвердило факт займання у столичному Гідропарку та додали, що о 13:48 надійшло повідомлення про пожежу.

"Загоряння сталось у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полумʼя на два гаражі. О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м.", — йдеться у повідомленні рятувальників.

У столичній ДСНС повідомляють про відсутність постраждалих. Наразі причини займання будуть встановлювати правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа в елітному фітнес-центрі Tsarsky. За даними ДСНС, вогонь охопив 10 квадратних метрів. Кореспондент передав, що пожежа почалася з лазні і швидко поширилась.

Згодом стало відомо про наслідки атаки ЗС РФ на Київ уночі 4 травня. Через обстріли постраждало 15 людей, виникло декілька пожеж.