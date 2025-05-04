У київському Гідропарку спалахнула масштабна пожежа: що наразі відомо (фото, відео)
В столичному районі Гідропарк виникла масштабна пожежа. У соцмережах повідомляють, що загорання ймовірно виникло на складських приміщеннях, а дим від пожежі видно з кількох локацій Києва.
Відповідні кадри були оприлюднені в місцевих пабліках.
Згодом КМДА повідомила, що загорання сталося в складських приміщеннях.
"Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у заяві міської держадміністрації.
Пізніше столичне управління ДСНС підтвердило факт займання у столичному Гідропарку та додали, що о 13:48 надійшло повідомлення про пожежу.
"Загоряння сталось у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полумʼя на два гаражі. О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м.", — йдеться у повідомленні рятувальників.
У столичній ДСНС повідомляють про відсутність постраждалих. Наразі причини займання будуть встановлювати правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що в Києві сталася пожежа в елітному фітнес-центрі Tsarsky. За даними ДСНС, вогонь охопив 10 квадратних метрів. Кореспондент передав, що пожежа почалася з лазні і швидко поширилась.
Згодом стало відомо про наслідки атаки ЗС РФ на Київ уночі 4 травня. Через обстріли постраждало 15 людей, виникло декілька пожеж.