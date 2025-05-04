Пошкоджений Dream Town й 15 постраждалих: Росія вдарила по Україні ударними дронами (фото, відео)

У ніч з 3 на 4 травня російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами типу "шахед", під обстрілами опинилось декілька міст. Через обстріли постраждало 11 людей, виникло декілька пожеж. Фокус розповідає про наслідки.

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Атака на Київ та область

Київський міський голова Віталій Кличко о 0:32 повідомив про роботу сил протиповітряної оборони в столиці. Пізніше він додав, що четверо мешканців столиці звернулися до медиків: троє — в Святошинському районі й одна людина — в Оболонському.

В Київській міській державній адміністрації уточнили, що наслідки атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовані в трьох районах Києва. Зокрема, в Оболонському районі сталась пожежа на верхніх поверхах однієї з багатоповерхівок з розповсюдженням на покрівлю, загорілись 7 автомобілів. Крім цього, уламки пошкодили будівлю дитячого садочку.

В Шевченківському районі також зафіксовані падіння уламків та займання в нежитловій зоні. У Святошинському районі загорілись три одноповерхові приватні будинки.

Внаслідок атаки 11 осіб постраждали 11 осіб. Серед них — 2 дитини.

Крім того, внаслідок падіння уламків БПЛА в Оболонському районі Києва пошкоджень зазнав торговий центр Dream Town.

За інформацією співвласника Гаріка Корогодського, 4 травня частина ТРЦ, Dream berry, не працюватиме.

Фото: Facebook Гаріка Корогодського

Пізніше в торгівельному центрі уточнили, що він буде працювати частково.

Фото: Instagram Dream Town

Крім цього, внаслідок атаки в одному з районів столиці згорілі автівки на стоянці. На даху одного з будинків утворилася вирва.

Обстріли Черкаської області: що відомо

Як розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, росіяни обстріляли ударними дронами Черкащину. Сили ППО знищили 15, однак уламки завдали багато шкоди.

Зокрема, в Черкасах пошкоджена житлова інфраструктура, склади меблевого підприємства та торговельної бази, садові споруди. Пошкоджено 10 квартир, 2 з них — вигоріли вщент.

За інформацією очільника області, внаслідок атаки загиблих немає. Декілька людей звернулось за медичною допомогою, однак госпіталізації вони не потребують.

Що відомо про атаку Запорізької області

В ОВА повідомили, що протягом 3 травня область атакувало 256 БпЛА різної модифікації. під обстрілом знаходилось декілька населених пунктів.

Як повідомили в Сумській ОВА, з ранку 3 травня до ранку 4 травня 2025 року російські війська здійснили 90 обстрілів по 30 населених пунктах у 10 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Зокрема, ЗС РФ здійснили майже 30 ударів КАБів та майже 30 атак FPV-дронами. В результаті атаки пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: нежитлові будівлі, господарчу споруду, приватні будинки.

Наслідки атаки на Херсонщину

За інформацією Херсонської ОВА, орієнтовно о 6:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей — 65-річна жінка та 54-річний чоловік. Пізніше стало відомо про ще двох постраждалих чоловіків 60 та 63 років.

Обстріл Харківської області

Як повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій в Україні, вночі ворог атакував безпілотниками населені пункти Ізюмського району. Зокрема, в Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа площею 500 кв.м. Крім цього, балкон багатоповерхового житлового будинку, навчальний заклад та складська будівля в районі.

Нагадаємо, увечері 1 травня по цивільних об'єктах в Запоріжжі Росія завдала щонайменше 10 ударів. Постраждали житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури, кількість поранених досягла майже трьох десятків.

Ввечері 2 травня росіяни атакували мирне населення Харкова. Тоді під обстрілом опинилися житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та підприємства. Кількість постраждалих тоді майже досягла 50 осіб.