Поврежден Dream Town и 15 пострадавших: Россия ударила по Украине ударными дронами (фото, видео)

В ночь с 3 на 4 мая российские оккупационные войска атаковали Украину ударными дронами типа "шахед", под обстрелами оказалось несколько городов. Из-за обстрелов пострадали 15 человек, возникло несколько пожаров. Фокус рассказывает о последствиях.

Related video

Атака на Киев и область

Киевский городской голова Виталий Кличко в 0:32 сообщил о работе сил противовоздушной обороны в столице. Позже он добавил, что четверо жителей столицы обратились к медикам: трое — в Святошинском районе и один человек — в Оболонском.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что последствия атаки вражеских БпЛА и падения обломков сбитых воздушных целей зафиксированы в трех районах Киева. В частности, в Оболонском районе произошел пожар на верхних этажах одной из многоэтажек с распространением на кровлю, загорелись 7 автомобилей. Кроме этого, обломки повредили здание детского сада.

В Шевченковском районе также зафиксированы падение обломков и возгорание в нежилой зоне. В Святошинском районе загорелись три одноэтажных частных дома.

В результате атаки 11 человек пострадали 11 человек. Среди них — 2 ребенка.

Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Оболонском районе Киева повреждения получил торговый центр Dream Town.

По информации совладельца Гарика Корогодского, 4 мая часть ТРЦ, Dream berry, не будет работать.

Фото: Facebook Гарика Корогодского

Позже в торговом центре уточнили, что он будет работать частично.

Фото: Instagram Dream Town

Кроме этого, в результате атаки в одном из районов столицы сгорели машины на стоянке. На крыше одного из домов образовалась воронка.

Обстрелы Черкасской области: что известно

Как рассказал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, россияне обстреляли ударными дронами Черкасскую область. Силы ПВО уничтожили 15, однако обломки нанесли много вреда.

В частности, в Черкассах повреждена жилая инфраструктура, склады мебельного предприятия и торговой базы, садовые сооружения. Повреждены 10 квартир, 2 из них — выгорели дотла.

По информации главы области, в результате атаки погибших нет. Несколько человек обратилось за медицинской помощью, однако в госпитализации они не нуждаются.

Что известно об атаке Запорожской области

В ОВА сообщили, что в течение 3 мая область атаковало 256 БпЛА различной модификации. под обстрелом находилось несколько населенных пунктов.

Как сообщили в Сумской ОГА, с утра 3 мая до утра 4 мая 2025 года российские войска совершили 90 обстрелов по 30 населенным пунктам в 10 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В частности, ВС РФ осуществили почти 30 ударов КАБов и почти 30 атак FPV-дронами. В результате атаки повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: нежилые здания, хозяйственное сооружение, частные дома.

Последствия атаки на Херсонщину

По информации Херсонской ОГА, ориентировочно в 6:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Центральном районе Херсона. В результате взрыва пострадали два человека — 65-летняя женщина и 54-летний мужчина. Позже стало известно о еще двух пострадавших мужчинах 60 и 63 лет.

Обстрел Харьковской области

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Украине, ночью враг атаковал беспилотниками населенные пункты Изюмского района. В частности, в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар площадью 500 кв.м. Кроме этого, балкон многоэтажного жилого дома, учебное заведение и складское здание в районе.

Напомним, вечером 1 мая по гражданским объектам в Запорожье Россия нанесла по меньшей мере 10 ударов. Пострадали жилые дома, университет и объект инфраструктуры, количество раненых достигло почти трех десятков.

Вечером 2 мая россияне атаковали мирное население Харькова. Тогда под обстрелом оказались жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и предприятия. Количество пострадавших тогда почти достигло 50 человек.