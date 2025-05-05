Сильный ливень в Тернопольской области: улицы превратились в реки, погибла птица (фото, видео)
В Тернопольской области 4 мая прошел мощный ливень со шквальным ветром и градом. В нескольких селах затопило домохозяйства, погибла домашняя птица.
Об этом "Суспільному" рассказал глава Саранчуковской общины Владимир Петровский.
По его словам, в селе был сильный ливень с мощным градом, из-за чего с полей сошла вода и огромным потоком хлынула в деревню. Стихия затопила огороды на одной из улиц в Саранчуках.
"Жертв нет. Птица там погибла, а так все более-менее нормально", — описал он происходящее.
Кроме этого, от непогоды пострадало село Славятин. Спецкомиссия будет работать и думать, как людям помочь, добавил Петровский.
Местные жители поделились в социальных сетях кадрами последствий ливне и градов.
Тернопольское издание "Погляд" отмечает, что последствия стихии ощутили жители нескольких общин, в том числе в селах Залавье и Потуторы подтоплено 15 приусадебных участков.
В Подгаецкой общине стихия вызвала отключение электроснабжения в селах Солнечное, Мирное и Поплавы.
Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области сообщило о привлечении к ликвидации последствий отделения 12-й государственной пожарно-спасательной части. Им пришлось откачивать воду со двора частного дома в селе Залавье.
Напомним, в Украине ожидается смена погоды: синоптики прогнозируют осадки и резкое похолодание в ближайшие дни.
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