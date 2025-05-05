Прогноз погоды на неделю: на Украину надвигаются ливни и похолодание до заморозков

Теплая и солнечная погода на неделю сменится прохладой и сыростью. В ближайшие дни Украину накроют осадки и в некоторых регионах наступит резкое похолодание.

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Прогноз погоды в Украине на несколько дней опубликовал метеоролог Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, холод придет из северных регионов Европы. Самые низкие температуры почувствуют жители северо-западных областей и Карпат, а теплее всего будет на юго-востоке и на Крымском полуострове.

Погода на неделю: понедельник, 5 мая

Погода на завтра принесет в большинство регионов незначительные осадки. В Одесской области может ударить гроза. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +6...+12, дневная — +17...+23. Холоднее будет в западных и северных регионах: +10...+15.

Прогноз погоды на 5 мая от Укргидрометцентра Фото: скриншот

Погода на неделю: вторник, 6 мая

Во вторник дожди также прольются почти по всей Украине, кроме крайнего юго-востока и Крыма. На западе и севере ожидаются ливни и возможны грозы. Ночью в западных и северных областях термометр будет показывать +3...+8, днем ртутный столбик не будет подниматься выше +13. На остальной территории страны до +13 будет в ночное время, днем +15...+20, на юге и юго-востоке: +21...+26.

Прогноз погоды на 6 мая от Укргидрометцентра Фото: скриншот

Погода на неделю: среда, 7 мая

В среду большинство регионов осадки будут обходить, небольшие дожди возможны лишь ночью на севере и востоке. Ночная температура составит +7...+12 градусов, на севере и западе прохладнее: +2...+7. Днем будет прогреваться до +13...+18, на крайнем юге: +17...+22.

Прогноз погоды на 7 мая от Укргидрометцентра Фото: скриншот

Погода на неделю: четверг, 8 мая

В Одесской области и Прикарпатье еще с ночи, а в южных и центральных регионах днем будут идти дожди, местами значительные. На остальной территории относительно сухо. Ночь в северных и западных регионах принесет похолодание: от +1 до +6 градусов, а на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до -3. Днем прогреется до +9...+14. В остальных областях в ночное время температура будет колебаться от +6 до +11, днем +14...+19.

Прогноз погоды на 8 мая от Укргидрометцентра Фото: скриншот

Погода на неделю: пятница, 9 мая

На 9 мая прольются дожди в юго-восточных, западных и в Одесской областях, а в Карпатах — с мокрым снегом. Самые сильные дожди возможны местами на западе. Остальная часть Украины — без осадков. Ночью на севере и западе снова ожидается похолодание до +1...+6 и заморозки 0...-3 на поверхности почвы, днем прохладнее — +8...+13. На остальной территории ночная температура будет в пределах +5...+10, дневная — +13...+18, на полуострове Крым до +21 градуса.

Прогноз погоды на 9 мая от Укргидрометцентра Фото: скриншот

Погода на неделю: суббота, 10 мая

Первый выходной отметится дождями на юге, западе и в центре, в западных областях осадки местами будут значительными. Ночь на западе и севере станет теплее — от +2 до +7, днем — от +8 до +13. В остальных областях ночью +6...+12, в дневное время +14...+19.

Погода на неделю: воскресенье, 11 мая

В воскресенье дожди накроют большинство территории Украины, существенных осадков не увидят лишь жители северных областей. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +2...+10, дневная +13...+18, на западе и в центре +8...+13.

Напомним, 28 апреля в соцсетях публиковали видео атмосферного явления, типичного для климата США: в Киевской области заметили торнадо.

22 апреля Украина была одной из самых теплых стран Европы — в некоторых регионах воздух прогревался до +26.