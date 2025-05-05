Прогноз погоди на тиждень: на Україну насуваються зливи та похолодання до заморозків

Тепла й сонячна погода на тиждень зміниться прохолодою й сирістю. Найближчими днями Україну накриють опади та в деяких регіонах наступить різке похолодання.

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Прогноз погоди в Україні на кілька днів опублікував метеоролог Ігор Кібальчич.

За словами фахівця, холод прийде з північних регіонів Європи. Найнижчі температури відчують жителі північно-західних областей і Карпат, а найтепліше буде на південному сході та на Кримському півострові.

Погода на тиждень: понеділок, 5 травня

Погода на завтра принесе до більшості регіонів незначні опади. На Одещині може вдарити гроза. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +6…+12, денна — +17…+23. Холодніше буде в західних і північних регіонах: +10…+15.

Прогноз погоди на 5 травня від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Погода на тиждень: вівторок, 6 травня

У вівторок дощі також проллються майже всією Україною, крім крайнього південного сходу та Криму. На заході та півночі очікуються зливи та можливі грози. Вночі в західних і північних областях термометр показуватиме +3…+8, вдень ртутний стовпчик не підійматиметься вище +13. На решті території країни до +13 буде в нічний час, вдень +15…+20, на півдні та південному сході: +21…+26.

Прогноз погоди на 6 травня від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Погода на тиждень: середа, 7 травня

В середу більшість регіонів опади оминатимуть, невеликі дощі можливі лише вночі на півночі та сході. Нічна температура становитиме +7…+12 градусів, на півночі та заході прохолодніше: +2…+7. Вдень прогріватиметься до +13…+18, на крайньому півдні: +17…+22.

Прогноз погоди на 7 травня від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Погода на тиждень: четвер, 8 травня

На Одещині та Прикарпатті ще з ночі, а у південних і центральних регіонах удень йтимуть дощі, місцями значні. На решті території відносно сухо. Ніч у північних і західних регіонах принесе похолодання: від +1 до +6 градусів, а на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0 до -3. Вдень прогріється до +9…+14. В інших областях в нічний час температура коливатиметься від +6 до +11, вдень +14…+19.

Прогноз погоди на 8 травня від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Погода на тиждень: п'ятниця, 9 травня

На 9 травня проллються дощі у південно-східних, західних і в Одеській областях, а в Карпатах — з мокрим снігом. Найсильніші дощі можливі місцями на заході. Решта України — без опадів. Вночі на півночі та заході знову очікується похолодання до +1…+6 і заморозки 0…-3 на поверхні ґрунту, вдень прохолодніше — +8…+13. На решті території нічна температура буде в межах +5…+10, денна — +13…+18, на півострові Крим до +21 градуса.

Прогноз погоди на 9 травня від Укргідрометцентру Фото: скриншот

Погода на тиждень: субота, 10 травня

Перший вихідний відзначиться дощами на півдні, заході та в центрі, у західних областях опади місцями будуть значними. Ніч на заході та півночі стане теплішою — від +2 до +7, вдень — від +8 до +13. В інших областях вночі +6…+12, в денний час +14…+19.

Погода на тиждень: неділя, 11 травня

В неділю дощі накриють більшість території України, істотних опадів не побачать лише жителі північних областей. Нічна температура повітря триматиметься в межах +2…+10, денна +13…+18, на заході та в центрі +8…+13.

Нагадаємо, 28 квітня в соцмережах публікували відео атмосферного явища, типового для клімату США: у Київській області помітили торнадо.

22 квітня Україна була однією з найтепліших країн Європи — у деяких регіонах повітря прогрівалося до +26.