Сильна злива на Тернопільщині: вулиці перетворилися на річки, загинули птахи (фото, відео)

У Тернопільській області 4 травня пройшла потужна злива зі шквальним вітром і градом. У кількох селах затопило домогосподарства, загинула свійська птиця.

Related video

Про це "Суспільному" розповів голова Саранчуківської громади Володимир Петровський.

За його словами, у селі була сильна злива з потужним градом, через що з полів зійшла вода і величезним потоком хлинула в село. Стихія затопила городи на одній із вулиць у Саранчуках.

"Жертв немає. Птах там загинув, а так все більш-менш нормально", — описав він те, що відбувається.

Городи в Саранчуках затоплені

Крім цього, від негоди постраждало село Слов'ятин. Спецкомісія працюватиме і думатиме, як людям допомогти, додав Петровський.

Місцеві жителі поділилися в соціальних мережах кадрами наслідків зливи та градів.

Тернопільське видання "Погляд" зазначає, що наслідки стихії відчули жителі кількох громад, зокрема в селах Залав'я та Потутори підтоплено 15 присадибних ділянок.

У Підгаєцькій громаді стихія спричинила відключення електропостачання в селах Сонячне, Мирне та Поплави.

Управління ДСНС України в Тернопільській області повідомило про залучення до ліквідації наслідків відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Їм довелося відкачувати воду з подвір'я приватного будинку в селі Залав'я.

Нагадаємо, в Україні очікується зміна погоди: синоптики прогнозують опади та різке похолодання найближчими днями.

У Броварському районі Київської області раніше помітили невелике торнадо. Метеорологи зазначали, що смерч був не потужним: вихор максимум міг збити людину з ніг.