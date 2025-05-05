Отомстил жене: в Хмельницкой области мужчине грозит 7 лет тюрьмы за интимное видео

В Хмельницкой области будут судить 48-летнего мужчину, который распространял видео с женой интимного характера. Свои действия он пояснил местью.

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О поступке подозреваемого сообщила в Facebook Хмельницкая областная прокуратура.

Следствие установило, что мужчина снимал видео жены интимного характера, будучи в браке. Когда жена решила разорвать отношения, он угрожал разослать кадры родным и знакомым.

По версии правоохранителей, женщина не подверглась провокациям и прекратила отношения. Мужчина ради мести все же распространил видеозапись среди родных.

Подозреваемого будут судить по фактам изготовления и распространения видео порнографического характера по статье 301 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в 2024 году в Украине статистика разводов сравнялась с заключенными браками. В предыдущие годы показатель также был не самым лучшим, но последнюю тенденцию считают "печальным рекордом".

Фокус со ссылкой на адвокатов ранее давал рекомендации по безболезненным разводам в Украине. Как правило, дела о расторжении брака обычно рассматривают без проведения судебных заседаний.