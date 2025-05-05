Помстився дружині: на Хмельниччині чоловікові загрожує 7 років в'язниці за інтимне відео

У Хмельницькій області судитимуть 48-річного чоловіка, який поширював відео з дружиною інтимного характеру. Свої дії він пояснив помстою.

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Про вчинок підозрюваного повідомила у Facebook Хмельницька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік знімав відео дружини інтимного характеру, будучи в шлюбі. Коли дружина вирішила розірвати стосунки, він погрожував розіслати кадри рідним і знайомим.

За версією правоохоронців, жінка не піддалася провокаціям і припинила стосунки. Чоловік заради помсти все ж поширив відеозапис серед рідних.

Підозрюваного судитимуть за фактами виготовлення та розповсюдження відео порнографічного характеру за статтею 301 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2024 року в Україні статистика розлучень зрівнялася з укладеними шлюбами. У попередні роки показник також був не найкращим, але останню тенденцію вважають "сумним рекордом".

Фокус з посиланням на адвокатів раніше давав рекомендації щодо безболісних розлучень в Україні. Як правило, справи про розірвання шлюбу зазвичай розглядають без проведення судових засідань.