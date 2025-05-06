"Ты не воин, ты трус": университет во Львове уволил работника из-за оскорблений ветерана

Национальный университет "Львовская политехника" уволил своего работника из-за того, что тот оскорблял военнослужащего с инвалидностью в отделении банка. Ситуация произошла 5 мая, когда военный Роман Яворский пришел в банк сделать карточку по инвалидности и попросил обслужить его вне очереди, как это предусмотрено законом. Однако двум другим посетителям это не понравилось.

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Об этом сообщила"Львовская политехника" и Роман Яворский в Фейсбук.

Речь идет о ситуации, которая произошла во Львове в отделении Ощадбанка на улице Патона. Ветеран Роман Яворский пришел оформить карточку по инвалидности. В зале была очередь и он спросил работницы банка, имеет ли право получить услуги вне очереди. Ветерана направили к одной из менеджерок.

"И тут слышу, как одна женщина в очереди начинает возмущаться, мол, пускают без очереди. Я ей объяснил, что я участник боевых действий, оформляю инвалидность. Работница банка также сказала, что все законно... А она в лицо мне: "ты не ветеран, у тебя руки-ноги целые, так какой ты ветеран!", — пишет Роман Яворский.

Как рассказывает военнослужащий, дальше оскорбления продолжились:

"И меня, и мою мать вспомнила, что дура такого сына воспитала, сказала, что мое место на Кульпарковской, и даже то, что "мало вас там москали били"".

Женщина ушла из отделения, но вскоре вернулась с мужем. Далее они уже вдвоем кричали на Романа Яворского. Они также заявили, что их сын тоже служит, а Романа назвали лжецом.

"Едва ли не впервые с тех пор, как в конце прошлого года вернулся с фронта, меня накрыло, почувствовал себя бессильным. Когда тебе говорят, что мало вас москали били на фронте, когда на тебя плюют, то тяжело удержаться. Поэтому выложу это видео. Во-первых, может кто-то узнает этих злобных существ. Во-вторых, чтобы предупредить собратьев: вашим соседям, людям, живущим рядом с вами, на вашей улице или в вашем микрорайоне, часто глубоко безразлично, что вы ветеран, что у вас такой диагноз, что выть. Люди злые и думают только о себе", — пишет военный.

Во вторник, 5 мая, администрация Национального университета "Львовская политехника" выразила возмущение неправомерным и грубым поведением двух бывших сотрудников университета в отношении военнослужащего.

"Сообщаем, что участника инцидента, Василия Пилипишина, прораба отдела главного механика, уволили сегодня, 6 мая 2025 года. Его жена, Ольга Пилипишин, работала гардеробщицей хозяйственного отдела с 16 октября 2024 года до 30 апреля 2025 года", — сообщили во "Львовской политехнике".

Напомним, бывший боевой медик Андрей Жолоб предупредил, что к встрече ветеранов не могла подготовиться ни одна страна. По его словам, обойти "невероятного количества проблемных случаев" не удастся. Только во Львове после завершения войны будет примерно 50 тысяч ветеранов.

Ранее Фокус также писал, что во Львове пассажир маршрутки оскорбил бывшую военнослужащую. Она показала удостоверение участника боевых действий для бесплатного проезда. Однако мужчина оскорбил ее, добавив, что передаст ее удостоверение на "анализ" в СБУ и другие органы.