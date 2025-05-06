"Ти не воїн, ти боягуз": університет у Львові звільнив працівника через образи ветерана

Національний університет "Львівська політехніка" звільнив свого працівника через те, що той ображав військовослужбовця з інвалідністю у відділенні банку. Ситуація сталася 5 травня, коли військовий Роман Яворський прийшов у банк зробити картку по інвалідності і попросив обслужити його поза чергою, як це передбачено законом. Проте двом іншим відвідувачам це не сподобалося.

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Про це повідомила "Львівська політехніка" та Роман Яворський у Фейсбук.

Йдеться про ситуацію, яка сталася у Львові у відділенні Ощадбанку на вулиці Патона. Ветеран Роман Яворський прийшов оформити картку по інвалідності. У залі була черга і він запитав працівниці банку, чи має право отримати послуги поза чергою. Ветерана направили до однієї з менеджерок.

"І тут чую, як одна жіночка у черзі починає обурюватись, мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій, оформляю інвалідність. Працівниця банку також сказала, що все законно… А вона в обличчя мені: "ти не ветеран, у тебе руки-ноги цілі, то який ти ветеран!"", – пише Роман Яворський.

Як розповідає військовослужбовець, далі образи продовжилися:

"І мене, і мою матір згадала, що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били"".

Жінка пішла з відділення, але незабаром повернулася з чоловіком. Далі вони вже вдвох кричали на Романа Яворського. Вони також заявили, що їхній син теж служить, а Романа назвали брехуном.

"Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас москалі били на фронті, коли на тебе плюють, то тяжко втриматись. Тому викладу це відео. По-перше, може хтось впізнає цих злобних істот. По-друге, щоб попередити побратимів: вашим сусідам, людям, що живуть поряд з вами, на вашій вулиці чи у вашому мікрорайоні, часто глибоко байдуже, що ви ветеран, що у вас такий діагноз, що вити. Люди злі і думають тільки про себе", – пише військовий.

У вівторок, 6 травня, адміністрація Національного університету "Львівська політехніка" "висловила обурення неправомірною та грубою поведінкою двох колишніх співробітників університету стосовно військовослужбовця".

"Повідомляємо, що учасника інциденту, Василя Пилипишина, виконроба відділу головного механіка, звільнили сьогодні, 6 травня 2025 року. Його дружина, Ольга Пилипишин, працювала гардеробницею господарського відділу з 16 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року", — повідомили у "Львівській політехніці".

Нагадаємо, колишній бойовий медик Андрій Жолоб попередив, що до зустрічі ветеранів не могла підготуватись жодна країна. З його слів, оминути "неймовірної кількості проблемних випадків" не вдасться. Лише у Львові після завершення війни буде приблизно 50 тисяч ветеранів.

Раніше Фокус також писав, що у Львові пасажир маршрутки образив колишню військовослужбовицю. Вона показала посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Однак чоловік образив її, додавши, що передасть її посвідчення на "аналіз" до СБУ й інших органів.