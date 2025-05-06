Ухудшение погоды в Украине: синоптики рассказали, где будут сильные ливни и заморозки (карты)

Среда отметится в стране дождями, а в некоторых регионах и ливнями. В четверг будет сухо, но эта пауза в осадках долго не продлится.

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Более подробным прогнозом погоды 6 мая поделилась синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине: где будут ливни

Сильные ливни прогнозируют на юге, кроме Крыма и Запорожья. Днем 7 мая в западной и северной частях страны могут прекратиться дожди, но не надолго. В целом в ближайшие дни, по словам Диденко, в Украине будет преобладать влажная погода.

"Только в четверг, 8-го мая, вынырнет сухая пауза. Далее — периодические дожди", — отметила она.

Кроме того, как предупредили в Укргидрометцентре, ночью на 8 мая на западе (кроме Закарпатской области) и на севере ожидаются заморозки на поверхности почвы — 0-3 градуса. Объявлен I уровень опасности.

Области, где объявлен желтый уровень опасности Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 7 мая

В среду будет облачно с прояснениями, будет дождливо. На юге и юго-востоке днем возможны грозы, но местами. Днем будет в основном сухо в западной и северной областях, а ночью — в Приазовье и Крыму.

"Атмосферное давление будет испытывать колебания: в большинстве областей ночью будет снижаться, а днем повышаться, особенно ощутимо в западных и северных областях", — сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на западе, севере, а также Винницкой и Черкасской областях ожидается от +4 до +9 градусов, а днем — от +13 до +18. В остальных регионах ночью столбики термометров будут фиксировать от 8 градусов тепла до 13, а днем — от 17 до 22. Теплее будет на юго-востоке — до +25.

Прогноз погоды на 7 мая в Украине Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве

В столице 7 мая тоже ожидается дождь, но только ночью и утром. Днем существенных осадков не прогнозируют. Столбики термометров будут фиксировать 16-17 градусов тепла.

Прогностическая диаграмма для Киева до 20 мая Фото: facebook Наталка Диденко

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