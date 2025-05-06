Погіршення погоди в Україні: синоптики розповіли, де будуть сильні зливи й заморозки (карти)

Середа відзначиться у країні дощами, а в деяких регіонах і зливами. У четвер буде сухо, але ця пауза в опадах довго не триватиме.

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Детальнішим прогнозом погоди 6 травня поділилась синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні: де будуть зливи

Сильні зливи прогнозують на півдні, окрім Криму й Запоріжжя. Вдень 7 травня у західній і північній частинах країни можуть припинитись дощі, але не надовго. Загалом найближчими днями, зі слів Діденко, в Україні переважатиме волога погода.

"Лише в четвер, 8-го травня, вигулькне суха пауза. Далі — періодичні дощі", — зауважила вона.

Окрім того, як попередили в Укргідрометцентрі, вночі на 8 травня на заході (окрім Закарпатської області) й на півночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту — 0-3 градуси. Оголошений I рівень небезпечності.

Області, де оголошено жовтий рівень небезпечності Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 7 травня

У середу буде хмарно з проясненнями, дощитиме. На півдні й південному сході вдень можливі грози, але місцями. Вдень буде здебільшого сухо у західній та північній областях, а вночі — у Приазов'ї та Криму.

"Атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на заході, півночі, а також Вінницькій і Черкаській областях очікується від +4 до +9 градусів, а вдень — від +13 до +18. У решті регіонів вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від 8 градусів тепла до 13, а вдень — від 17 до 22. Тепліше буде на південному сході — до +25.

Прогноз погоди на 7 травня в Україні Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві

У столиці 7 травня теж очікується дощ, але лише вночі й вранці. Вдень істотних опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів фіксуватимуть 16-17 градусів тепла.

Прогностична діаграма для Києва до 20 травня Фото: facebook Наталка Діденко

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