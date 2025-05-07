Более 18 видов пыток и издевательств: о чем рассказывают украинские военные после российского плена

Освобожденные 6 мая украинские военные свидетельствуют о нечеловеческих условиях в российском плену, грубо противоречащих нормам международного гуманитарного права. Собранные показания и доказательства уже передаются в международные инстанции, в частности в Международный уголовный суд.

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Об этом сообщил руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, пишет NV.

Он рассказал, что после возвращения из российского плена украинские военные сначала проходят медицинское обследование и начинают курс реабилитации. Только после этого с ними начинают работать специалисты Службы безопасности, Нацполиции, Офиса генпрокурора и представители Международного уголовного суда, чтобы задокументировать факты пыток, бесчеловечного обращения и других преступлений, совершенных во время содержания в плену.

"Если вам известен такой документ как Стамбульский протокол, в нем определены 18 основных пыток, то мы имеем сегодня доказательства применения всех 18 видов и даже больше — определенные комбинации тех или иных видов пыток и издевательств [применяются] к нашим военнослужащим, которые находятся в плену государства-агрессора", — подчеркнул Охрименко.

По словам освобожденных, в российском плену их лишали базовых потребностей: раненым не оказывали медицинской помощи, питание было скудным, а условия содержания — неприемлемыми. Вместо специализированных лагерей, предусмотренных Женевской конвенцией, военнопленных держали в обычных тюрьмах вместе с уголовными заключенными.

Собранная информация проходит систематизацию и анализ, после чего передается в международные правовые институты в качестве доказательной базы для фиксации военных преступлений.

"Государству Украина уже известны непосредственные исполнители — от охранников, которые удерживают [пленных], до начальников этих колоний, где они содержатся. И мы видим, что это не проблема одной или другой колонии, это проблема системная. Мы видим системный подход Российской Федерации к содержанию наших военнопленных", — добавил Охрименко.

Напомним, 6 мая, благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов, из российского плена была освобождена очередная группа защитников Украины. Обмен состоялся в формате 205 на 205.

Также Фокус писал, что в конце апреля Офис генпрокурора Украины обнародовал предварительные результаты экспертизы тела журналистки Виктории Рощиной, которое передала РФ. По выводам судебно-медицинских специалистов, на теле были обнаружены следы пыток, в частности применение электротока и сломанные ребра.