Понад 18 видів тортур і знущань: про що розповідають українські військові після російського полону

Звільнені 6 травня українські військові свідчать про нелюдські умови в російському полоні, що грубо суперечать нормам міжнародного гуманітарного права. Зібрані свідчення та докази вже передаються до міжнародних інстанцій, зокрема до Міжнародного кримінального суду.

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Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко, пише NV.

Він розповів, що після повернення з російського полону українські військові спочатку проходять медичне обстеження та розпочинають курс реабілітації. Лише після цього з ними починають працювати фахівці Служби безпеки, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники Міжнародного кримінального суду, щоб задокументувати факти тортур, нелюдського поводження та інших злочинів, скоєних під час утримання в полоні.

"Якщо вам відомий такий документ як Стамбульський протокол, в ньому визначено 18 основних тортур, то ми маємо сьогодні докази застосування усіх 18 видів і навіть більше – певні комбінації тих чи інших видів тортур та знущань [застосовуються] до наших військовослужбовців, які перебувають в полоні держави-агресора", – підкреслив Охріменко.

За словами звільнених, у російському полоні їх позбавляли базових потреб: пораненим не надавали медичної допомоги, харчування було мізерним, а умови утримання — неприйнятними. Замість спеціалізованих таборів, передбачених Женевською конвенцією, військовополонених тримали у звичайних тюрмах разом із кримінальними ув’язненими.

Зібрана інформація проходить систематизацію й аналіз, після чого передається до міжнародних правових інституцій як доказова база для фіксації воєнних злочинів.

"Державі Україна вже відомі безпосередні виконавці – від охоронців, які утримують [полонених], до начальників цих колоній, в яких вони утримуються. І ми бачимо, що це не проблема однієї чи іншої колонії, це проблема системна. Ми бачимо системний підхід Російської Федерації до утримання наших військовополонених", – додав Охріменко.

Нагадаємо, 6 травня, завдяки посередництву Об'єднаних Арабських Еміратів, з російського полону було звільнено чергову групу захисників України. Обмін відбувся у форматі 205 на 205.

Також Фокус писав, що наприкінці квітня Офіс генпрокурора України оприлюднив попередні результати експертизи тіла журналістки Вікторії Рощиної, яке передала РФ. За висновками судово-медичних фахівців, на тілі були виявлені сліди тортур, зокрема застосування електроструму та зламані ребра.