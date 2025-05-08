Снег и сильные осадки: чем удивит погода завтра, 9 мая (карта)

9 мая в Украине в некоторых регионах возможен мокрый снег. Погода завтра "принесет" много осадков, а температура воздуха в течение дня крайне неоднородна.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 8 мая.

Погода в Украине на завтра

Над южной частью Украины будет господствовать циклон, который вместе с атмосферными фронтами обусловят завтра дождливую погоду в большинстве областей Украины. Более того, в Карпатах будет идти мокрый снег.

В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки.

На Волыни, Ровенщине, а в дневные часы почти повсеместно в западных областях будет без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня крайне неоднородна. На западе, севере и на значительной территории центральных областей Украины будет +10+14 градусов.

На юге +12+16 градусов, Запорожье — до +18, в Крыму будет +17+20 градусов. В восточных областях Украины — 16+21 градус.

Осадки в Украине 9 мая Фото: ventusky.com

Погода на завтра в Киеве

В столице 9 мая дожди трудно прогнозировать. Может быть более плотный дождь, а может и небольшой.

В целом завтра будет холодно: +10, +11 градусов. Вероятны прояснения в течение дня.

В мае влажная погода в Украине будет доминировать, ночи еще будут довольно холодными. Более того, не исключена вероятность заморозков при прояснениях.

В целом в Украине ближайшие дни будет +12+18 градусов.

Напомним, 8 мая в Карпатах зафиксировали существенный туман и морозную погоду. Более того, на горе Поп Иван выпало до нескольких сантиметров снега, поэтому спасатели советуют воздержаться от походов в горы.

Также Фокус писал о том, что с 7 по 10 мая будет чрезвычайный уровень пожарной опасности на юге, в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой областях, а также в Киеве.