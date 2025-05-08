Сніг та сильні опади: чим здивує погода завтра, 9 травня (карта)

9 травня в Україні в деяких регіонах можливий мокрий сніг. Погода завтра "принесе" багато опадів, а температура повітря протягом дня вкрай неоднорідна.

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Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко 8 травня.

Погода в Україні на завтра

Над південною частиною України пануватиме циклон, який разом з атмосферними фронтами зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України. Ба більше, у Карпатах йтиме мокрий сніг.

У центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади.

На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях буде без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня вкрай неоднорідна. На заході, півночі та на значній території центральних областей України буде +10+14 градусів.

На півдні +12+16 градусів, Запоріжжя — до +18, у Криму буде +17+20 градусів. У східних областях України — 16+21 градус.

Опади в Україні 9 травня Фото: ventusky.com

Погода на завтра в Києві

У столиці 9 травня дощі важко прогнозувати. Може бути щільніший дощ, а може й невеликий.

В цілому завтра буде холодно: +10, +11 градусів. Ймовірні прояснення протягом дня.

У травні волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще будуть доволі холодними. Ба більше, не виключена ймовірність заморозків при проясненнях.

Загалом в Україні найближчі дні буде +12+18 градусів.

Нагадаємо, 8 травня в Карпатах зафіксували суттєвий туман та морозну погоду. Ба більше, на горі Піп Іван випало до кількох сантиметрів снігу, тому рятувальники радять утриматися від походів у гори.

Також Фокус писав про те, що із 7 по 10 травня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки на півдні, у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській, Волинській, Житомирській, Вінницькій областях, а також у Києві.