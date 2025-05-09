На Ровненщине бус сбил жену военного: женщина пожаловалась, что полиция "покрывает" виновника

28-летняя Анастасия Кравчук ехала на велосипеде, когда на встречную полосу выехал бус и врезался в женщину: из-за аварии Анастасия получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом и многочисленные ушибы. Однако полиция не спешит признавать женщину потерпевшей: ей предоставили постановление об отказе в признании пострадавшей, а сама Анастасия утверждает, что ее "хотят заставить молчать".

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О скандальной ситуации с полицией Ровненщины травмированная жена военного рассказала на своей странице в Facebook.

Анастасия раскрыла детали дела: по ее показаниям, автомобиль Ford Transit, который врезался в нее на встречной полосе, принадлежит агрофирме "Фаворит-Агро". Именно представители компании первыми прибыли на место инцидента, опередив медиков.

"Первыми на месте аварии появились не медики, а так называемые "представители" агрофирмы. Они смеялись и шутили с полицией — это видела моя сестра, которая и сделала фото после того, как меня, окровавленную и без сознания, забрала скорая", — рассказала пострадавшая.

После инцидента Анастасию доставили в районную больницу, а затем повезли в нейрохирургию в Ровно. Там женщину тщательно обследовали и обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, перелом подлопаточной ямки. Кроме того, медики обнаружили выбитый зуб, травму колена и многочисленные ушибы головы, лица, туловища и конечностей.

Facebook Анастасии Кравчук | фото с места аварии

"Я провела в больнице 21 день и до сих пор не могу держать на руках своего пятимесячного ребенка", — отметила женщина.

Через некоторое время Анастасии пришел отказ признавать ее потерпевшей по делу.

"Это не просто халатность. Это дерзкое прикрытие чужих и пренебрежение к пострадавшей", — подчеркнула она.

Что говорят в полиции

После огласки в соцсетях корреспонденты издания ZAXID.NET обратились за комментариями в полицию Ровненской области, в частности к пресс-секретарю полиции области Марии Юстицкой. Там ответили, что сейчас в расследовании ДТП назначили дополнительные экспертизы, поскольку пострадавшая якобы не предоставила документации после лечения во втором медицинском учреждении.

"Сейчас назначены дополнительные экспертизы уже по всем медицинским документам", — отметили в полиции.

Также Анастасия рассказала, что ее муж, который сейчас служит в рядах ВСУ, неоднократно звонил к следователю по этому делу Ольге Юхнич с просьбами учесть новые медицинские обследования и выводы. Однако взамен в ответ была тишина.

Напомним, 5 мая СМИ сообщили о ДТП на Полтавщине, в результате которого погибли работник ТЦК и полицейский.

Также 5 мая СМИ рассказали, что начальника ТЦК после скандального интервью отправили воевать.